韓媒：韓國提出尊重中國的一中原則作為「Chip4」前提

南韓外長朴振今起（8日）訪問中國大陸三天，與大陸國務委員兼外長王毅會談。韓國《每日經濟》7日報導，韓國就美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip4）準備向美方提出要以「參與國應尊重中國強調的一個中國原則」和「不提及對華進行出口限制」為前提。

觀察者網報導，今年3月，韓國媒體報導，美國向韓國、日本、台灣3個主要晶片製造商所在地提議組成「晶片四方聯盟」，旨在牽制正在崛起的中國大陸。

韓國《每日經濟》報導稱，韓國總統府、企劃財政部、產業通商資源部等政府部門當地時間7日表示，針對美方要求，韓國計畫在下月初舉行預備會晤。

報導稱，在預備會晤上，韓國政府決定向美國提出基於兩大原則來討論未來半導體合作方向。兩大原則是「參與國應尊重中國強調的一個中國原則」和「不提及對華進行出口限制」。

韓國政府一位官員表示，「晶片四方聯盟」目的是為了相關國家能在半導體產業發揮協同效應，而不是在技術上孤立中國的技術安保同盟。

報導指出，韓國官員們觀察到，韓國正在充當中美之間的調解人，以確保「晶片四方聯盟」順利成立。美國國會眾議長裴洛西（此前譯波洛西）近日訪問台灣，加劇了中美之間的緊張關係，在韓中建交30年之際，韓中之間的溝通變得非常頻繁。

韓聯社報導指，韓國外交部近期已向美方表明韓方參與「晶片四方聯盟」預備會晤的意願，並將根據會晤結果決定是否正式加入。

韓聯社還稱，韓國總統尹錫悅8日就是否加入美國主導的「晶片四方聯盟」的提問表示，無需過度擔憂，將與有關部門就此縝密研討，堅定維護國家利益。

觀察者網報導，大陸商務部發言人束玨婷7月21日就韓國是否加入「晶片四方聯盟」回應表示，產業鏈供應鏈穩定是當前各方高度關注的全球性問題。中方認為，無論什麼框架安排，都應保持包容開放，而不是歧視排他；都應促進全球產業鏈供應鏈穩定，而不是損害和割裂全球市場。