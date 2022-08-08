本周開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數和那斯達克指數上周五（5日）小幅收跌，因就業報告意外強勁，緩解美國經濟衰退的疑慮，卻也一併為聯準會（Fed）下一次開會大幅升息清除路障。費半指數上周五跌0.9%，但台積電ADR逆勢續漲1.5%。投資人本周將聚焦即將出爐的通膨數據。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

中國大陸72小時「類封鎖」軍演暫告一段落 但8日於渤海執行軍事任務直到9月8日

共軍上周日（7日）繼續在台灣周邊海空域，進行實戰化軍演。截至周日中午，即原定的演習結束時間，中國大陸沒有透露軍事演習是否結束或延長，但顯然中共連續72小時的「類封鎖」軍演告一段落，兩岸兵力近距離接觸，幸彼此克制未擦出意外。另外，大連海事局6日已宣布，將從8日於渤海執行軍事任務直到9月8日。

台灣國防部表示，截止7日下午5點，偵獲66架次解放軍軍機和14艦次軍機在台海周邊活動，其中22架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，而且大陸在上周六演習中，疑似模擬演練對台灣本島實施攻擊 。

拜登力推降低通膨法案 美參院51比50票表決通過

美國聯邦參議院今天以51票贊成對50票反對，表決通過總統拜登推動的降低通膨法案，這項規模4300億美元法案將用於發展潔淨能源因應氣候變遷及緩解美國醫療保健的不平等問題。

Fed理事鮑曼暗示9月可能再升3碼

美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）6日暗示，9月可能再升息3碼，並認為Fed應考慮在未來多次會議都升息3碼，直到通膨明顯下降，呼應多名Fed官員上周展現積極緊縮貨幣政策決心。由於鮑曼擁有投票權，她的表態已引發市場關注。

中國大陸7月出口增速超出預期 為經濟提供支撐

中國大陸7月出口增速比預期高，打破了全球需求減弱對貿易構成壓力的預期，也為因抗擊疫情和應對房地產市場低迷的中國經濟提供了支撐。

歐洲最大核電廠遭砲擊 IAEA負責人警告核災難風險「真實」存在

位於烏克蘭南部俄羅斯佔領區的歐洲最大核電站在周末遭砲火襲擊，引發了國際社會對輻射洩漏風險的擔憂。

烏克蘭國家核電控股公司Energoatom周日表示，周六的砲擊襲擊了Zaporizhzhia核電站廢燃料儲存設施附近的輻射傳感器。雙方都指責對方發動了襲擊。沒有回報輻射外洩，但外界對這一威脅的擔憂日益加劇。國際原子能機構（IAEA）負責人首次發聲，表示這一事件「可能造成災難性後果」。