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波克夏奉行逢低買進 上季淨買進38億美元股票

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司似乎正遵循一條投資格言：逢低買進。路透
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司似乎正遵循一條投資格言：逢低買進。路透

在上季股市下挫之際，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司似乎遵循著古老的投資格言：逢低買進。

今年第2季標普500指數下跌16%，這段期間波克夏淨買進38億美元的股票；今年上半年，波克夏淨買進約452億美元股票。

儘管波克夏持續買進其他公司的股票，但對自家股票的胃口變小。波克夏上季只買回價值10億美元庫藏股，比第1季的32億美元縮減，更不如去年每季以70億美元買回自家股票的步調。彭博認為，這不見得代表巴菲特看空自家公司股票，買回庫藏股向來是優先順序較低的資本運用方式。

根據波克夏6日公布的財報，截至6月底，波克夏現金與約當現金水位1,054億美元，與3月底的1,060億美元差不多。

CFRA研究公司分析師塞弗特指出，波克夏旗下的車險事業Geico可能閃現警訊。該部門上季承保虧損4.87億美元。波克夏說，二手車價格攀升、汽車零組件短缺使損壞車輛的修理和汰換費用增加，連帶推升理賠金，造成Geico虧損。

塞弗特說「Geico現在正處於稍顯困難的處境」，同樣的趨勢也波及到其他車險業者，但似乎對Geico的打擊特別大，「可能還要觀察情況是否進一步惡化」。

不過他也指出，整體來說，波克夏上季財報反映了「不錯的營收成長、對商品和服務的需求尚可，卻被較高的輸入成本和股市波動抵銷」。

波克夏 巴菲特

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