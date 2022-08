無情鐘擺效應》當美國不再是世界霸權…如何保護好你的財富？

瑞‧達利歐透過研究歷史的過程發現,真正的大榮景時期及大衰退時期,一生大約只會發生一次,所以除非你研究過許多世代的歷史型態,否則當你碰上那種大規模的興衰,你一定會感到非常詫異。世界上沒有任何一個政府、經濟體系、貨幣與帝國能長生不死,可是儘管有這個認知,當真的遇到衰敗時,每個人卻都還是措手不及且受到嚴重損傷。

《商業周刊》特別邀請知名財經作家市場先生,為大家導讀《變化中的世界秩序》,將瑞‧達利歐過去所學且曾對他有幫助的教訓傳遞給你。

如果你問一個投資人,他是如何做投資決策,絕大多數人都會告訴你,他是根據一家企業過去良好的表現,或是根據價格的趨勢判斷。這種線性思考,假設未來會和過去表現有某種一致性,稱為趨勢,也是大多數人投資的思考方式。

但真實的市場是線性的嗎?

歷史告訴我們,過去向上的多頭市場不代表未來也會持續向上,任何趨勢都有結束的一天。就像鐘擺往一個方向擺動時,某些時間點我們會認為它正處在一個趨勢,但這個趨勢卻也是造成鐘擺後來擺向另一個極端的原因,這種過去對未來影響並且模式一再重複、周而復始的模式,我們稱為「週期」。

人們往往看到趨勢反轉後才去找原因,但從週期的角度來看,反轉往往只是一種必然。

每當市場週期改變,從一個極端進入另一個極端,都代表人們資產價值將可能產生劇烈的變化。對投資人來說,如果我們能提前理解現在所處的週期階段,就更有機會理解未來可能面臨的風險,預先做好準備。

週期》它一直存在,太巨大反而被忽略

市場上同一時間有許多的週期,有些週期很容易理解,例如一個企業的生命週期、債務循環的週期、原物料的週期等等。但是有一個週期,也許是它的週期太長,或是人們不知道如何分析,多數人即使知道,也常常下意識忽略它的存在。這個週期便是世界秩序的改變。想像一下假如有一天,美國不再是世界霸權,美元價值也逐漸失去公信力,那個世代會是如何變化?

在這情況下,我們過去百年來視為教科書上的常識,很可能會完全顛覆。例如現金、美國公債,也許不再是相對安全保值的資產,又例如戰爭可能導致股市關閉、外匯管制、資產難以被交易,完全失去流動性等等風險。

這種劇烈變動大多數人一輩子幾乎只會碰上一次,但對當代的人們影響非常深遠。也許人們會問:在我們有生之年,有可能發生嗎?回顧歷史,我們可以找到答案。

「大多數投資者的預期是根據他們一生經歷,少數勤奮的投資者則會回顧歷史。」──《變化中的世界秩序》瑞‧達利歐

像是過去數百年,曾是一時世界霸權的荷蘭被大英帝國取代,而大英帝國在經歷百年輝煌後最終被美國所取代。而今天如日中天的世界霸權美國,其實也不例外,在未來某個時間點終將失去世界霸權的地位。

脈絡》從歷史看興衰,量化數字辯分明

想知道帝國的興衰、世界政治經濟主權的週期變化,該怎麼做?這似乎是一個極為複雜的問題。全球最大避險基金橋水基金創辦人瑞‧達利歐,在他的最新著作《變化中的世界秩序:橋水基金應對國家興衰的原則》一書中,詳細的分析了過去五百年間全球霸權國家興衰的脈絡。

他所做的並不是單純的邏輯推論,而是藉由量化分析的方式,將各種政治、經濟、文化、軍事、國際關係的變化,量化成數字,從歷史去印證每一個帝國興衰的相似脈絡。他發現,對於帝國興衰最關鍵的因素,包括長期債務的週期,國家內部秩序的變化,以及國際間秩序從和平到戰爭的變化。

從歷史的脈絡對照今天的現狀可以發現,美國為首的帝國正處於巔峰,隨著內部貧富差距的社會矛盾與外部國際社會的衝突,美國地位隱隱然有即將衰退的前兆。而我們也很可能正處於一個長期債務周期的末段,貨幣與債務型資產雖然過去一直都很安全,但未來很可能不再會是優質的財富儲存工具。

應對》投資人該設想的「最糟劇本」

如今我們身處在一個貧富差距擴大、國際衝突愈加劇烈的時代,美國債務來到史無前例新高,內部的貧富差距隨著時間,到了高點,人們價值觀差異巨大,外部國際間衝突也在醞釀,儘管我們很難預測時機,許多風險並不會立即發生,甚至有生之年可能不會發生。

但對一個投資人來說,關注的重點並不僅是事情發生的機率,而是傷害有多大。一個最好的投資計畫,是去先思考有可能發生各種最壞的狀況,對於自己完全無法承受的後果,做出充足的準備,適度分散風險。

在《變化中的世界秩序》一書中,能幫我們從歷史中認識到週期改變時會有的前兆。面對足以改變一生的巨大變化,讓我們可以思考自己應該做好哪些準備。當有一天世界秩序的鐘擺開始反轉朝向另一個極端時,我們也更有機會能保護自己的財富。

(本文作者為知名財經作家)

變化中的世界秩序:橋水基金應對國家興衰的原則

Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail

作者:瑞.達利歐

原文作者:Ray Dalio

譯者:陳儀, 鍾玉玨, 顧淑馨, 陳世杰

出版社:商業周刊

出版日期:2022/04/28

