快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

難得同調 桑默斯+克魯曼：Fed尚未到改變升息路徑之時

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國前財長桑默斯（右）擔心，聯準會（Fed）看到後續公布的整體通膨數據升勢減緩，就會認為緊縮措正在產生效果，因而改變升息路徑。他說諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（左）也鄭重表示現在還不是Fed轉變升息路徑的時候。 　　　圖／網路照片
美國前財長桑默斯（右）擔心，聯準會（Fed）看到後續公布的整體通膨數據升勢減緩，就會認為緊縮措正在產生效果，因而改變升息路徑。他說諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（左）也鄭重表示現在還不是Fed轉變升息路徑的時候。 　　　圖／網路照片

經濟學家桑默斯表示，他擔心聯準會（Fed）看到後續公布的整體通膨數據升勢減緩，就會認為緊縮措正在產生效果，因為Fed還有諸多未竟之功要做。

桑默斯表示，「我對於接下來非核心通膨可能出現有利消息深以為憂」。下周將公布7月消費者物價指數（CPI）；由於能源價格最近下降，尤其是汽油價格，因此整體CPI料將下降；再加上經濟出現一些減緩信號，因此危險在於「這將使Fed認為情況已在掌控之中」。

他指出，然而美國經濟仍處於「過熱」狀況，這從7月就業人數激增及工資加速上揚得證；「紅火的」勞動市場意味著「通膨常在，甚至加速升高」。

他表示，「這項數字所表達的一切，對我而言都是在說明經濟過熱，尚未得到控制，尚未走上獲得控制之路。我的憂慮其實非常之大」。

桑默斯表示，經常跟我吵架的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼，這次也鄭重表示現在還不是Fed轉變升息路徑的時候。

經在站在「鴿派」立場的克魯曼稍早時撰文指出，「我們在短期通膨方面將得到的好消息，並不是我們的策略已經奏效的證據，也並未提供貨幣政策轉向寬鬆的理由」。

桑默斯表示，危險在於「我們將面臨在1970年代時的情況，當時由於我們做的不夠，因而通膨持續存在」。扣除食品及能源等原料商品，「各種合理的核心通膨率指標都處於5%上下，這比尼克森實施物價管制時的升幅還高。從任何角度來看，這都是無法接受的」。

桑默斯再度批評Fed主席鮑爾，在上次的記者會上表示利率已達「中性」的說法不當。他表示，「我並不認為Fed現在已經理順了線頭。如果不使實質利率大幅上升，我們只是在為停滯膨脹打下基礎」。

通膨 Fed

延伸閱讀

股海自由行／蘋概、汽車零組件 投資優選

手段用盡 物價仍蠢動

CPI增3.36% 升勢趨緩

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

相關新聞

推特收購計畫將繼續？馬斯克提須先完成「這條件」

電動車廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克表示，社群媒體推特若能提供它如何抽樣100個帳號及確認這些不是假帳號的方法，他的...

美股走跌 本周盯通膨數據

美國股市上周五（5日）下跌，就業報告意外強勁，緩解美國經濟衰退的疑慮，卻也一併為聯準會（Fed）下一次開會大幅升息清除路...

美國前財長看升息步調 桑默斯擔心Fed誤判情勢

美國7月就業報告駁回了經濟成長減緩的預期，且使聯準會（Fed）更難將升息的速度撥慢。

波克夏Q2財報 憂中帶喜

「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季出現巨額淨虧損，主要受美國股市劇烈波動拖累，但更...

美零工經濟夯 概念股季報犀利

多家美國零工經濟（gig economy）代表性的企業，如Uber、Airbnb、Lyft、DoorDash，上周股票都...

受惠內需反彈 雙印躍新興亞股亮點

受惠於後疫情時代內需反彈、主要產業上季財報表現意外亮眼，加上中國大陸增長放緩，印尼和印度股市得以擺脫整個地區市場的低迷氛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。