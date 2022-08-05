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野村初估：若「台灣有事」 日本GDP將萎縮1.8%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
野村綜合研究所報告估計，若「台灣有事」，日本名目GDP將萎縮1.84%。路透
野村綜合研究所報告估計，若「台灣有事」，日本名目GDP將萎縮1.84%。路透

在美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台引發台海緊張升高之際，野村綜合研究所最新報告估計，若「台灣有事」，日本的名目國內生產毛額（GDP）將萎縮約1.8%。

野村執行經濟學家木內登英在4日發表的報告中推估，台灣若「出事」，將從三方面衝擊日本的名目GDP，分別為日本對台灣的出口中斷、台灣製半導體停止輸日，以及日圓匯率將升值10%，這三個狀況將分別造成日本的GDP下滑0.9%、0.48%和0.46%。

木內說，由於目前日本的潛在成長率估計介於0%至0.5%之間，若台灣有事，日本經濟有可能一口氣陷入衰退。

木內並表示，目前這份報告僅估計貿易中斷這一項風險，若再考慮對中日貿易的影響和對他國經濟的連鎖效應等，「對日本經濟的打擊將難以計量」。

日本經濟 台海 裴洛西

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