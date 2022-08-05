南韓實施《國家尖端戰略產業法》 推動半導體產業發展

南韓國際廣播電台8月4日報導，南韓《國家尖端戰略產業法》4日起正式實施。該法將半導體等產業技術指定為國家尖端戰略技術並加強扶持。



據了解，被稱為「半導體特別法」的《關於加強與保護國家尖端戰略產業競爭力的特別措施法》（《國家尖端戰略產業法》）於8月4日起正式實施。該法將通過指定特色園區、支援基礎設施、放寬核心規製等，大幅加強對半導體等戰略產業領域企業投資的支援。

被指定為特色園區後，審批事項將在45-90天內得到處理，且道路、燃氣、用水、電力、集體能源供給設備、廢棄物及廢水處理設施等基礎設施的構建費用也將獲得支援。另外，屬於國家尖端戰略產業領域的企業若申請改善規製，有關部門須在15天內進行探討並告知結果。

為支持培養專業人才，政府將指定特色大學和研究院所，開設針對戰略產業的教育項目，並考慮擴大相關專業的招生規模。政府還將承擔產學項目的部分企業分擔費和學生學費。在推進國家研發項目的過程中，優先選擇與國家尖端戰略產業有關的技術研發項目。另外，政府還將組建由國務總理領導的國家尖端戰略產業委員會，作為戰略產業政策的最高決策機搆。

作為信息產業的核心，半導體產業被譽為引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。此外，在新冠肺炎疫情發生後，全球跨境供應鏈嚴重受阻，各國均暴露出不同程度的集成電路產品短缺問題，維護產業鏈供應鏈安全可控，成為各國產業政策的重要邏輯。2021年全球都在應對晶片短缺問題，各國都認識到如果不加強重視集成電路產業，可能會影響到民生經濟。

不過，從長期發展來看，雖然各國的扶持政策並不能輕易解決當前存在的產業鏈供應鏈問題，然而這樣密集的政策頻率勢必將對全球半導體產業生態產生重要影響。