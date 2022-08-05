快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

南韓實施《國家尖端戰略產業法》 推動半導體產業發展

集微網／ 集微網

南韓國際廣播電台8月4日報導，南韓《國家尖端戰略產業法》4日起正式實施。該法將半導體等產業技術指定為國家尖端戰略技術並加強扶持。

據了解，被稱為「半導體特別法」的《關於加強與保護國家尖端戰略產業競爭力的特別措施法》（《國家尖端戰略產業法》）於8月4日起正式實施。該法將通過指定特色園區、支援基礎設施、放寬核心規製等，大幅加強對半導體等戰略產業領域企業投資的支援。

被指定為特色園區後，審批事項將在45-90天內得到處理，且道路、燃氣、用水、電力、集體能源供給設備、廢棄物及廢水處理設施等基礎設施的構建費用也將獲得支援。另外，屬於國家尖端戰略產業領域的企業若申請改善規製，有關部門須在15天內進行探討並告知結果。

為支持培養專業人才，政府將指定特色大學和研究院所，開設針對戰略產業的教育項目，並考慮擴大相關專業的招生規模。政府還將承擔產學項目的部分企業分擔費和學生學費。在推進國家研發項目的過程中，優先選擇與國家尖端戰略產業有關的技術研發項目。另外，政府還將組建由國務總理領導的國家尖端戰略產業委員會，作為戰略產業政策的最高決策機搆。

作為信息產業的核心，半導體產業被譽為引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。此外，在新冠肺炎疫情發生後，全球跨境供應鏈嚴重受阻，各國均暴露出不同程度的集成電路產品短缺問題，維護產業鏈供應鏈安全可控，成為各國產業政策的重要邏輯。2021年全球都在應對晶片短缺問題，各國都認識到如果不加強重視集成電路產業，可能會影響到民生經濟。

不過，從長期發展來看，雖然各國的扶持政策並不能輕易解決當前存在的產業鏈供應鏈問題，然而這樣密集的政策頻率勢必將對全球半導體產業生態產生重要影響。

半導體 新冠肺炎

延伸閱讀

上任不到3個月 尹錫悅支持率續跌至24%新低

BTS吸金2464億只排第2！上半年「韓星收入TOP10」出爐　冠軍是他「鈔能力」稱霸韓娛

Steam Deck來了！ Valve確認將於日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售

高市府宣布台積電已簽約 7日園區動土進入建廠階段

相關新聞

路透：共軍在台灣近海演習 擾亂國際貿易重大航路

分析師指出，中國目前在台灣周圍海域進行的軍事演習，導致某些船舶繞開台灣海峽航行，因而擾亂了貨物和商品在世界各地運送的重大...

台海局勢緊張 蘋果警告供應商應小心「這一點」

蘋果公司（Apple）據傳已警告供應商，從台灣輸往中國大陸的貨物，應嚴格遵守大陸海關對台灣的標示規定，原因是美國眾議院議...

野村初估：若「台灣有事」 日本GDP將萎縮1.8%

在美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台引發台海緊張升高之際，野村綜合研究所最新報告估計，若「台灣有事」，日本的名目國內生產毛額（GD...

全球糧價連跌四個月 穀物、植物油變便宜

在穀物、植物油的供給疑慮緩解下，全球糧價連續第四個月下滑，降至今年1月至今最低水準，離3月衝上的歷史高點愈來愈遠，不過仍...

避開更多關注？貝佐斯「超級遊艇」悄悄離開施工船塢

荷蘭第二大城鹿特丹2月計畫暫時拆除一座具有重要意義的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯訂造的超級遊艇能開向大海，引發當地民眾的...

南韓實施《國家尖端戰略產業法》 推動半導體產業發展

南韓國際廣播電台8月4日報導，南韓《國家尖端戰略產業法》4日起正式實施。該法將半導體等產業技術指定為國家尖端戰略技術並加強扶持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。