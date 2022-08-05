馬斯克：跡象顯示全球經濟已度過通膨高峰期

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在年度股東會中表示，有跡象顯示全球經濟已度過通膨高峰期。

馬斯克4日在特斯拉年度股東會中說，特斯拉未來六個月的商品價格和原料成本預料持續下降，並重申未來預料出現溫和衰退，可能持續18個月。他說：「整體趨勢正在下降，顯示我們已度過通膨高峰期」，強調通膨將在未來某個時間迅速下滑。

全球央行均已啟動緊縮周期，避免通膨壓垮消費者和影響企業營收。美國6月消費者物價指數（CPI）年升9.1%，聯準會（Fed）官員對此表示，物價升幅尚未放緩；美國預計10日公布最新的通膨數據。

馬斯克說：「我們對價格的未來走向有一些理解」，原因是特斯拉常須提前幾個月採購原物料。他也說：「耐人尋味的是，我們大部分的原物料，也就是特斯拉所用的大部分原物料，雖不是全部，但有逾半數的商品價格在六個月內有持續下降的趨勢。」

儘管特斯拉在投入成本和消費者保健這兩方面具有全球的響力，但馬斯克警告，做出總經預測是引發災難的原因，強調他的評論只是「臆測「」和「百分百的揣測」，也說這個趨勢可能改變。