Meta首度發債籌資100億美元 超額認購達三倍

臉書母公司Meta發售四種到期年限不同的公司債，籌資100億美元，是這家社群媒體巨頭首度發債，以因應上季現金流下滑和營收首降的情況。

彭博資訊引述消息人士報導，在Met計畫發行的公司債中，最長天期者為40年期，殖利率將比美國公債殖利率高出1.6個百分點，比最初討論的1.75至1.8個百分點微調。消息人士透露，Meta在紐約下午一度吸引多達300億美元的認購。

報導指出，Meta突然改變立場發行公司債，可能與營運狀況有關。Meta上季營收比去年同期縮減，為歷來首見萎縮，原因是數位廣告市場充斥不確定性。Meta多年來仰賴廣告業務帶動業績成長。

根據彭博整理的資料，Meta上季的現金流比去年同期降至236億美元，是流失金額最多的標普500指數非金融股企業之一。

許多科技巨頭儘管現金滿手，仍把握低利率的機會大舉發債，但Meta直到現在才跟進。根據彭博匯整的資料，到上季為止，只有18家標普500指數成分股企業沒有發行在外流通的長、短期公司債，Meta正是其中一員。

過去一個月信用市場回穩，債券價格上漲，蘋果、英特爾等科技巨擘都把握這個可能稍縱即逝的機會，相繼發債。

國際信評機構標普環球4日給予Meta的投資級評級為AA-，穆迪投資人服務給予Meta的評級為A1，比標普環球低一級。