美國經濟衰退烏雲迅速變淡？至少美股投資人是這麼認為

市場似乎暫時擺脫對經濟衰退確切定義爭論不休的階段，根據摩根大通策略師編製的經濟衰退機率衡量指標，在股市投資人眼中，美國經濟放緩的可能性正持續縮小。

除了基本金屬外，主要市場的定價顯示，美國國內生產毛額（GDP）連續兩季萎縮引發經濟衰退的機率頂多只有50%左右。綜合股市、信貸及利率市場的投資人意見，他們認為美國經濟衰退的可能性僅40%，低於6月統計的50%。

這種明顯的平靜，尤其股市方面的平靜，與經濟學家的警告及美國公債殖利率倒掛等現象格格不入；經濟學家目前對經濟衰退的機率預估調高至40%，高於從6月的30%。

標普500指數從6月低點回升，正邁向兩個月來高點，股市投資人的這種情緒變化，可能是因之前已消化利空消息。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou說：「以6月對經濟衰退風險的定價而言，股市的預期遠遠超前了，現正逐漸趨向信貸、利率等其他市場」。

標普500指數預示經濟衰退可能性為51％，比兩個月前的91％銳減；美國垃圾債價格反映的衰退機率為24%，也低於6月統計的33%。

只有美國國庫券和大宗商品市場認為衰退可能性升高。5年期美國公債反映的衰退機率從15％升至38％。大宗商品市場預示，經濟陷入衰退的可能性為84％，高於6月的65％。

市場新一波的樂觀情緒蓋過美國今年連續兩季經濟萎縮的現況。包括消費支出和住宅投資在內的其他關鍵經濟指標，近來顯現降溫跡象。

垃圾債市場也在暗示，投資人對經濟衰退的疑慮緩解，他們的風險溢價處於以往在非衰退期才會看到的水準。聯準會（Fed）官員下定決心，即使冒著經濟成長脫軌的風險，也要採取激進行動來對抗高通膨，策略師紛紛告誡說，市場最終可能大失所望。

瑞穗國際全球宏觀策略交易部主管PeterChatwell說：「我不認同經濟衰退機率降低的說法，現在是夏天，事件風險較低，所以利差還比較理想，預料市場情緒到9月就會不同了。」