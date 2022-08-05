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全球晶片銷售增速連6個月放緩 全球經濟衰退憂慮上升

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球晶片銷售增速連六個月放緩，全球經濟衰退憂慮升高。歐新社
全球晶片銷售增速連六個月放緩，全球經濟衰退憂慮升高。歐新社

全球晶片銷售增速連六個月放緩，顯示在利率上揚和地緣政治風險升高的環境下，全球經濟面臨沉重壓力。

根據美國半導體行業協會（SIA）數據，6月的半導體銷售比去年同期成長13.3%，不如5月的18%，持續放緩的期間是2018年美中貿易戰以來最長。

近幾十年來，晶片銷售的三個月移動平均值與全球經濟表現息息相關，而此時正逢全球經濟衰退的憂慮促使三星電子在內的晶片製造商考慮縮減投資。

彭博經濟（Bloomberg Economics）全球追蹤顯示，今年世界經濟前景迅速惡化，晶片銷售同步放緩。

南韓是全球最大的記憶體晶片生產國，貿易數據也顯示出國際經濟的不景氣。晶片出口成長從6月的10.7%至降7月的2.1%，連四個月放緩。6月半導體庫存增加的幅度是六年多來最大。

台灣的情況類似。最新數據顯示，台灣製造業6月和7月收縮，生產和需求下滑，新出口訂單降幅最大。

台韓動能減弱的原因，有一部分是中國大陸經濟放緩。大陸7月工廠活動意外收縮，房地產銷售持續下滑。

美國的國內生產毛額連兩季萎縮，歐洲6月工廠活動重挫，這些消息都使得世界的前景更加黯淡。

不過，國際貨幣基金（IMF）仍認為全球經濟今年會擴張，晶片銷售放緩不表示衰退迫在眉睫，僅管能提供窺見國際經濟健康程度的機會。

半導體 美國 晶片

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