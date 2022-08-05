快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股漲跌互見 那指創三個月最高 市場靜待美國就業數據

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數4日漲跌互見，回吐前一日的部分漲勢，大型成長股上漲抵銷能源股跌勢，投資人期待從預計今（5）晚出爐的美國就業數據找尋有關聯準會（Fed）升息步調的線索。路透
美股三大指數4日漲跌互見，回吐前一日的部分漲勢，大型成長股上漲抵銷能源股跌勢，投資人期待從預計今（5）晚出爐的美國就業數據找尋有關聯準會（Fed）升息步調的線索。路透

美股三大指數周四（4日）漲跌互見，回吐前一日的部分漲勢，大型成長股上漲抵銷能源股跌勢，投資人期待從預計今（5）晚出爐的美國就業數據找尋有關聯準會（Fed）升息步調的線索。

道瓊工業指數跌0.26%，或85.68點，收在32,726.82點；標普500指數跌0.08%，或3.23點，收報4,151.94點；那斯達克指數漲0.41%，或52.42點，收在12,720.58點。

全球第二大微處理器廠超微（AMD）勁揚5.93%，電商巨頭亞馬遜漲2.19%，這兩家公司率領以科技股為主的那指創下三個月來收盤最高水準。埃克森美孚大跌4.21%、雪佛龍跌2.72%，這些能源業股帶給標普500指數沉重的下跌壓力。

市場對全球經濟放緩憂心忡忡，拖累國際油價降至俄烏開戰以來的最低水準。在英國央行示警未來將出現長期衰退後，美國公債殖利率應聲下滑，收在2.68%。

BMO財富管理部門首席投資策略師Yung-Yu Ma說：「在股市強彈緩解投資人的深度悲觀情緒後，市場正在尋找方向。許多跡象顯示通膨已經觸頂，現在問題是，通膨將以多快的速度回落，或者有些更持久的因素，是否會推升通膨高於Fed能接受的水準。」

市場將密切注意預計今晚出爐的美國7月就業數據，市場估7月非農就業人數將增加25萬人，並預估6月終值為新增37.2萬人。勞動市場的任何強勢跡象，都可能使投資人對Fed採取激進抗通膨措施的疑慮加深。

今年有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特4日重申，決策官員放慢緊縮的步調前，須看見通膨連續數月回落至Fed設定的2%目標。

加密幣交易所Coinbase飆漲10%，受惠於稍早宣布與投資管理業者貝萊德合作，為自家機構客戶提供加密幣交易和托管服務。

信諾保險集團（Cigna）漲3.1%，受惠於稍早調高全年獲利預估；製藥商禮來（Eli Lilly）跌2.6%，受今年來第二次調降年度獲利拖累。臉書母公司Meta漲1%，該公司稍早表示將首度發行公司債。

通膨 Fed 美國

延伸閱讀

美國女籃球星遭俄法院判刑9年 拜登：無法接受

美國「337調查」 雙A、微星捲入

中美關係緊張 陸晶片製造商正大量買美日晶圓廠設備

REITs基金 抗通膨悍將

相關新聞

路透：共軍在台灣近海演習 擾亂國際貿易重大航路

分析師指出，中國目前在台灣周圍海域進行的軍事演習，導致某些船舶繞開台灣海峽航行，因而擾亂了貨物和商品在世界各地運送的重大...

台海局勢緊張 蘋果警告供應商應小心「這一點」

蘋果公司（Apple）據傳已警告供應商，從台灣輸往中國大陸的貨物，應嚴格遵守大陸海關對台灣的標示規定，原因是美國眾議院議...

野村初估：若「台灣有事」 日本GDP將萎縮1.8%

在美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台引發台海緊張升高之際，野村綜合研究所最新報告估計，若「台灣有事」，日本的名目國內生產毛額（GD...

全球糧價連跌四個月 穀物、植物油變便宜

在穀物、植物油的供給疑慮緩解下，全球糧價連續第四個月下滑，降至今年1月至今最低水準，離3月衝上的歷史高點愈來愈遠，不過仍...

避開更多關注？貝佐斯「超級遊艇」悄悄離開施工船塢

荷蘭第二大城鹿特丹2月計畫暫時拆除一座具有重要意義的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯訂造的超級遊艇能開向大海，引發當地民眾的...

南韓實施《國家尖端戰略產業法》 推動半導體產業發展

南韓國際廣播電台8月4日報導，南韓《國家尖端戰略產業法》4日起正式實施。該法將半導體等產業技術指定為國家尖端戰略技術並加強扶持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。