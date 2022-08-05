美股漲跌互見 那指創三個月最高 市場靜待美國就業數據

美股三大指數周四（4日）漲跌互見，回吐前一日的部分漲勢，大型成長股上漲抵銷能源股跌勢，投資人期待從預計今（5）晚出爐的美國就業數據找尋有關聯準會（Fed）升息步調的線索。

道瓊工業指數跌0.26%，或85.68點，收在32,726.82點；標普500指數跌0.08%，或3.23點，收報4,151.94點；那斯達克指數漲0.41%，或52.42點，收在12,720.58點。

全球第二大微處理器廠超微（AMD）勁揚5.93%，電商巨頭亞馬遜漲2.19%，這兩家公司率領以科技股為主的那指創下三個月來收盤最高水準。埃克森美孚大跌4.21%、雪佛龍跌2.72%，這些能源業股帶給標普500指數沉重的下跌壓力。

市場對全球經濟放緩憂心忡忡，拖累國際油價降至俄烏開戰以來的最低水準。在英國央行示警未來將出現長期衰退後，美國公債殖利率應聲下滑，收在2.68%。

BMO財富管理部門首席投資策略師Yung-Yu Ma說：「在股市強彈緩解投資人的深度悲觀情緒後，市場正在尋找方向。許多跡象顯示通膨已經觸頂，現在問題是，通膨將以多快的速度回落，或者有些更持久的因素，是否會推升通膨高於Fed能接受的水準。」

市場將密切注意預計今晚出爐的美國7月就業數據，市場估7月非農就業人數將增加25萬人，並預估6月終值為新增37.2萬人。勞動市場的任何強勢跡象，都可能使投資人對Fed採取激進抗通膨措施的疑慮加深。

今年有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特4日重申，決策官員放慢緊縮的步調前，須看見通膨連續數月回落至Fed設定的2%目標。

加密幣交易所Coinbase飆漲10%，受惠於稍早宣布與投資管理業者貝萊德合作，為自家機構客戶提供加密幣交易和托管服務。

信諾保險集團（Cigna）漲3.1%，受惠於稍早調高全年獲利預估；製藥商禮來（Eli Lilly）跌2.6%，受今年來第二次調降年度獲利拖累。臉書母公司Meta漲1%，該公司稍早表示將首度發行公司債。