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利空打不倒！台積電ADR漲2.2%且溢價拉大為6.1%
台積電ADR周四上漲2.2%收在88.42美元，較台北交易股票溢價拉大為6.1%，費城半導體指數上漲0.9%。
彭博分析，台積電可以安度接連而來從庫存上揚乃至台海緊張局勢升高的種種利空，庫存狀態看來相當健康，高速運算事業也將超越手機用晶片，成為營收最大貢獻者。美國股市周四收盤漲跌互見，投資人衡量新一波公司財報，美國首次申請失業救濟人數增加。標普500指數下跌3.23點，至4,151.94點，跌幅不到0.1%。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲52.42點，至12,720.58點，漲幅0.4%。道瓊工業指數跌85.68 點，至32,726.82點，跌幅0.3%。
台灣加權股價指數昨天下跌74.82點收在14,702.20點。台積電跌0.2%收在500.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 90.32 +2.03 87.40 0.63
中華電 CHT 120.62 -0.22 120.50 0.00
台積電 TSM 530.61 +2.21 500.00 6.12
聯電 UMC 40.81 +1.34 40.00 0.01
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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