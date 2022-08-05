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美元走貶 投資人注意力轉向美國就業數據

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周四升值0.8%，報132.83日圓。
日圓兌美元周四升值0.8%，報132.83日圓。

美元周四全面走軟，聯準會（Fed）傳遞鷹派訊息帶給美元的利多消退，投資人將注意力轉向備受期待的美國就業報告。數據公布上周美國初請失業金人數增加後，美元擴大跌幅。

英國央行以1995年以來最大幅度升息2碼，英鎊最初走弱，因為央行警告說，長期經濟衰退即將到來，預計通膨率將超過13%，但後來由於美元下跌，英鎊收復一些失地。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.8%，至105.693，而英鎊尾盤報1.2166美元，升值0.2%。歐元升值0.8%，報1.0244美元，日圓兌美元升值0.8%，報132.83日圓。

「現在各個市場都有一種心態，我們知道就貨幣緊縮而言會發生什麼，」華盛頓Monex USA的交易主管Juan Perez說，投資人認為，「無論我們在未來幾個月內面臨什麼樣的衰退，都將是短暫的。」

投資人將在周五看到展現美國經濟狀況的關鍵數據，屆時勞工部將報告7月就業數據。美國就業市場繼續強勁的跡象可能會增強對Fed收緊貨幣政策的預期。

Fed官員繼續駁斥美國利率接近觸頂的說法。周四，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，Fed應將利率提高到4%以上，以幫助降低通膨，並致力於在明年上半年繼續收緊政策。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利和明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利昨晚也表達了他們控制高通膨的決心。

路透周四公布的一項調查顯示，美元還有進一步走強的空間。接受調查的人中，70%認為美元在這個周期內還有一些進一步上漲的空間，即使美元指數在7月觸及20年最高。

貨幣市場消化了Fed在9月會議上升息50個基點的可能性，認為再次大幅升息75個基點的可能性約為44%。Fed在6月和7月會議上均升息75個基點。

Fed 美國 通膨

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