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美股早盤平盤波動…市場靜候就業報告 台積ADR漲0.5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股4日早盤在平盤附近狹幅波動，市場靜候上月非農就業報告。路透
美股4日早盤在平盤附近狹幅波動，市場靜候上月非農就業報告。路透

美股三大指數4日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人聚焦5日將公布的非農就業報告，尋找美國是否陷入衰退的蛛絲馬跡。

道瓊工業指數早盤下跌39點或0.12%，標普500指數和那斯達克指數平盤波動，費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR漲0.5%。

市場聚焦於預定5日公布的7月非農就業報告，該報告將顯示美國勞動市場7月是否仍保持強勁，這項數據向來是美國淡化衰退疑慮的依據。

巴克萊銀行說，儘管美中緊張情勢居高不下，聯準會（Fed）也持續表態將力抗通膨，但企業的獲利表現，足以為股市回升打下另一隻腳。

美股三大指數前市大漲，道瓊工業指數3日躍漲逾400點，標普500指數攀抵6月來高點、那斯達克綜合指數更大漲約2.5%。

美國7月服務業採購經理人指數意外回升，加上聖路易聯準銀行總裁博拉德的發言，促使投資人敲進近來大跌的科技股，博拉德表示，不認為美國已陷入衰退，原因是就業成長和失業率維持低檔。

美國 標普 美股

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