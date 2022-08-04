三星縮減手機生產規模？越南廠員工：每周只工作三天
集微網消息，三星電子(越南)有限公司員工表示， 該公司已縮減其在越南的大型智慧手機工廠的生產規模，因在全球消費者支出下滑之際，零售商和倉庫正努力應對庫存上升的問題。
據《路透社》報導，三星電子越南工廠員工Pham Thi Thuong表示，我們將每周只工作三天，一些生產線將從之前的每周工作六天調整為每周工作四天，當然也不需要加班。
此前有消息稱三星在分銷商庫存中含近5000萬部智慧手機，其中中端Galaxy A系列佔據庫存大部分比例。該公司計劃今年出貨約2.7億部智慧手機，5000萬部智慧手機庫存已佔18%，然而健康水平在10%以下，這一數字表明，三星正受到智慧手機需求低迷的影響。
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