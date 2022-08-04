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彭博：大陸軍演若造成半導體出貨中斷 全球經濟將出問題

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
根據彭博的研究，台灣最新出爐的數據顯示電子產品的需求正在下滑，若中國大陸在台灣周圍的軍演造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來問題。歐新社
根據彭博的研究，台灣最新出爐的數據顯示電子產品的需求正在下滑，若中國大陸在台灣周圍的軍演造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來問題。歐新社

彭博報導，台灣最新出爐的數據顯示，電子產品的需求正在下滑，若中國大陸在台灣周圍的軍事演習造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來新的問題。

對於美國與中國大陸在台灣問題發生衝突的擔心情緒正在影響市場，這種風險是否成真仍有待觀察，而彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）認為，從經濟角度來看，當前更明顯的風險已經在發酵，因為電子產品需求正在下滑。

台灣處於電子產品供應鏈的中心，它的起起落落就像「煤礦裡的金絲雀」一樣，對全球成長發出信號。最新出爐的數據非常疲軟，採購經理人指數（PMI）顯示，台灣製造業在6月和7月萎縮。生產和需求下滑，新出口訂單出現大幅下降。6月工業生產僅比一年前成長0.7%，較2021年底接近10%的增速顯著放緩，也是2020年初新冠疫情爆發以來的最低增速。

另一出口導向的經濟體南韓，最近發布的數據也很疲軟，PMI顯示7月製造業萎縮。被視為全球貿易趨勢晴雨表的出口成長在6和7月放緩至個位數，在此之前約一年半的時間，出口都以兩位數速度成長。

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，或譯波洛西）訪台，中國大陸宣布了一系列措施，包括暫停天然砂對台灣的出口；北京當局還宣布在台灣周邊進行軍事演習，如果軍演導致半導體出貨受中斷，可能會為全球經濟增添新麻煩。

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