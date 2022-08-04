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擔心全球經濟衰退 市場押注亞洲升息不那麼鷹了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
經濟成長的隱憂逐漸超過通貨膨脹的威脅，市場開始押注新興亞洲會縮減升息幅度。路透
經濟成長的隱憂逐漸超過通貨膨脹的威脅，市場開始押注新興亞洲會縮減升息幅度。路透

由於經濟成長的隱憂逐漸超過通貨膨脹的威脅，交易人員開始押注新興亞洲會縮減升息幅度。

6月中以來，南韓、馬來西亞、印度和泰國的利率交換合約顯示，市場現在預期的央行利率較低，主要是物價上漲壓力緩解，且擔心其他地區成長放緩帶來負面溢出效應。

Natwest Markets新興市場外匯策略師Galvin Chia表示：「新興亞洲的升息押注沒那麼鷹了，部分原因是政策利率的升幅被高估。全球因素，例如過去幾周美國的升息，也發揮了重要作用。」

南韓、馬來西亞、印度和泰國等地的升息預期下滑：

1、南韓

韓元交換合約顯示，市場預期南韓央行未來六個月會將利率升到靠近2.75%，這似乎是最終利率，因為一年期交換合約也趨近此一水準。同樣的一年期交換合約6月中旬時顯示，利率會升抵4%。升息趨緩的預期正在升高，央行決策理事會的成員上月警告，國內經濟面臨的風險增加，政策緊縮的步伐可能放緩。

2、馬來西亞

6月中以來，交易人員押注央行不那麼積極升息，令吉的一年遠期一天期利率顯示，央行未來12個月累計升息75個基點到3%，低於6月初預期的3.5%。這符合彭博訪調經濟學家的預期中值，基準利率明年第2季升到3%。根據銀河－聯昌證券7月25日的報告，大馬GDP成長幅度將從今年預估的5.2%放緩到明年的4.1%，因對外貿易將受到全球放緩的影響。

3、印度

盧比隔夜指數交換利率顯示，市場預期未來12個月將升息約130個基點，基準利率因此升抵6.20%，略高於經濟學家的預期中值6%。相較之下，7月18日時預期升息150個基點。由於通膨出現緩和跡象，交易人員認為印度央行不再那麼鷹派。5月和6月的零售價格上漲均低於預期，儘管截至4月已連續四個月超越預期。

4、泰國

一年期無本金交割利率交換顯示，未來12個月至少升息75個基點，目前該交換合約的利率約1.4%，低於6月中的三年高點1.78%。彭博訪調的經濟學家預測的中位數是，明年中政策利率升至1%。泰國央行10日即將召開利率會議，外界普遍預計泰國央行會升息。

馬來西亞 泰國

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