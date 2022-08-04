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美歐晶片股已反彈 台積電在內的亞洲晶片股會補漲嗎？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國SkyWater Technology在明尼蘇達州Bloomington的晶片廠。 路透
美國SkyWater Technology在明尼蘇達州Bloomington的晶片廠。 路透

彭博資訊今（4）日報導，亞洲的晶片大廠過去一個月的股價漲幅落後全球同業，然而要追趕差距，並不容易。

自6月底以來，費城半導體指數上漲了16%，而彭博的亞洲半導體股指數只上漲3.5%，兩者出現少見的大差距。

彭博分析，全球最大晶圓代工廠台積電（2330）已預警縮減擴張的支出，減少支出的規模多達原定計畫的9%，如此一來，亞洲地區內的供應商將會受到影響。台積電當下更大的挑戰是，營運因美國與中國大陸的緊張關係而掣肘。例如，美國國會最近通過的晶片法案，規定了領取補助的企業，不得在中國大陸擴增先進晶片的生產，彭博認為，在中國大陸也布局的台積電可能因此受傷。

彭博行業研究分析師Charles Shum表示，美國限制晶片商擴充在中國大陸產能，等於是要台積電，以及環球晶、日月光等廠商須找其他地方建立新產能，「這意味了公司的營業利潤率會下降，資本投資的負擔加重」。

Sony金融集團經濟學家Hiroshi Watanabe說，美國與歐洲的半導體銷售穩定上升，亞洲和中國大陸的銷售成長卻往下走，股價應該是在反映這個基本面。

此外，智慧手機與其他消費性電子產品的需求減緩，原因包括通膨、消費者花錢的模式正常化，回歸到新冠疫情前的狀態，且庫存太多等。歐洲與美國的晶片廠受到的衝擊相對小，主要是他們的產品組合較為多樣化。

至於南韓的晶片大廠，三星電子與SK海力士這兩家全球最大的記憶晶片製造商，在最近的法說會上都重申了產業前景的不確定性，因應市場條件變化，可能也需要調整資本支出計畫。這使得高盛調降SK海士力的目標價，花旗集團下修對三星本季的獲利預估。南韓主要基金經理公司Midas International則已減少押注記憶晶片股。

美國 台積電

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