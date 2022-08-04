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巴西央行再宣布升息2碼 下月有望減緩升息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
巴西央行宣布升息2碼，圖為巴西貨幣里爾。路透
巴西央行宣布升息2碼，圖為巴西貨幣里爾。路透

巴西央行3日宣布升息2碼，同時為9月縮小升息幅度開啟大門，因10月大選前政府支出大增，推動通膨預期進一步高於目標。

巴西央行把基準利率Selic上調2碼至13.75%，符合彭博資訊訪調經濟學家多數預期。從2021年3月以來的12次會議，決策者已累計決定升息11.75個百分點。

會後決策聲明指出：「委員會將在下次會議評估接下來以較低幅度進行調整的必要。」

巴西央行正在因應燃料和食品漲價帶來的影響，即使經濟成長依然低迷，這些物價上漲仍帶動消費者物價漲幅高於10%。最近，減稅措施暫時緩解運輸成本壓力，通膨率也有所下降。另一方面，國會通過了一項76億美元的社會援助計畫。

西班牙國際銀行巴西總體經濟研究主管Mauricio Oreng表示：「勞動市場和財政刺激顯示，要讓經濟緩和下來將花上一些時間。這延後了平抑通貨膨脹的進度。」

巴西失業率已降至2015年12月來最低，總受僱人口升至歷來最高。同時間，巴西波索納洛（Jair Bolsonaro）與主要挑戰者魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）都承諾若10月當選總統，將增加社會援助。

巴西央行調查的經濟學家擔心該國的財政前景，已連續17周上修2023年的通膨率預估值，目前達5.33%。他們還預期借貸成本維持高檔的時間會更長。

巴西7月中通膨率達11.39%，遠高於央行的3.5%目標。

巴西 通膨

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