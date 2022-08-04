美元走揚、日圓續貶 美經濟數據穩健且Fed官員放鷹

美元兌日圓周三（3日）上漲，此前數據顯示美國7月服務業活動意外回升， 而多位聯準會官員本周的鷹派發言也支撐美元。

美元指數3日收盤上揚0.25%至106.50。

美元兌日圓升值0.52%，報133.86日圓。

歐元兌美元尾盤持平，報1.0166美元。

聯準會官員周三再次表達了他們控制通膨的決心，不過一位官員指出，聯準會9月將基準利率提高2碼，可能就足以向這一目標邁進。

美元周二大漲，聯準會三位官員當天表示，他們及其同僚仍堅定不移、團結一致地致力於升息。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示：「聯準會正在反駁升息將放緩的預期，這有助於提振美元。」他另表示，日圓的避險地位正在受到侵蝕，「美元既是成長源頭，又是避險資產 。考慮到貨幣政策的狀況，今年絕對為美元漲勢帶來巨大動能」。

分析師說，美國眾議院議長裴洛西是25年來訪問台灣的最高級別的美國政治領導人，此次訪問引發的摩擦可能有助於暫時支持避險的美元。

英鎊兌美元盤尾下跌0.1%，報1.2145美元。英國央行周四將召開政策會議，預計將連續第六次升息。