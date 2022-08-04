快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

美元走揚、日圓續貶 美經濟數據穩健且Fed官員放鷹

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元兌日圓周三（3日）上漲，此前數據顯示美國7月服務業活動意外回升， 而多位聯準會官員本周的鷹派發言也支撐美元。

美元指數3日收盤上揚0.25%至106.50。

美元兌日圓升值0.52%，報133.86日圓。

歐元兌美元尾盤持平，報1.0166美元。

聯準會官員周三再次表達了他們控制通膨的決心，不過一位官員指出，聯準會9月將基準利率提高2碼，可能就足以向這一目標邁進。

美元周二大漲，聯準會三位官員當天表示，他們及其同僚仍堅定不移、團結一致地致力於升息。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示：「聯準會正在反駁升息將放緩的預期，這有助於提振美元。」他另表示，日圓的避險地位正在受到侵蝕，「美元既是成長源頭，又是避險資產 。考慮到貨幣政策的狀況，今年絕對為美元漲勢帶來巨大動能」。

分析師說，美國眾議院議長裴洛西是25年來訪問台灣的最高級別的美國政治領導人，此次訪問引發的摩擦可能有助於暫時支持避險的美元。

英鎊兌美元盤尾下跌0.1%，報1.2145美元。英國央行周四將召開政策會議，預計將連續第六次升息。

聯準會 美國 通膨

延伸閱讀

裴洛西訪台 斯洛伐克議員紛表態支持：民主世界正在覺醒

經濟學家羅奇評裴洛西「傷口灑鹽」 僅有利地方政治

英外相批中激烈回應裴洛西訪台 外委會成員籲挺台

談裴洛西訪台 加拿大外長籲中國緩和緊張局勢

相關新聞

彭博：大陸軍演若造成半導體出貨中斷 全球經濟將出問題

彭博報導，台灣最新出爐的數據顯示，電子產品的需求正在下滑，若中國大陸在台灣周圍的軍事演習造成半導體出貨中斷，將為全球經濟...

英國央行升息2碼 創27年最大升幅

英國央行4日如預期升息2碼，創1995年來最大升息幅度，基準利率來到1.75%。決策官員並表示，未來如果有必要，將繼續強...

印度補教把焦慮變現金

16歲的少男少女為寶萊塢明星瘋狂可以理解，但青少年歇斯底里地崇拜講台上的科學家教呢？這就是30歲的潘迪（Alakh Pandey）在青少年心目中的地位。他八年前靠一塊白板和一個YouTube頻道展開執教生涯，至今頻道觀看總次數已達14億人次，所創辦教育科技公司Physics Wallah（PW）也在印度小城市與鄉村聲名鵲起。

經濟衰退判斷是門藝術

通貨膨脹高漲，衰退的恐懼隨之飆升。很合理，但人們究竟害怕什麼實際上並不清楚。

漢莎航空集團Q2轉虧為盈 疫情以來首見淨利

德國漢莎航空集團（Lufthansa）今天表示，旗下貨運事業帶動集團繳出疫情開始以來首度淨利的成績單...

傳沃爾瑪將進行重組 華爾街日報：裁員約200人

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述知情人士說法報導，零售巨擘沃爾瑪（Walma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。