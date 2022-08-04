台積電ADR小幅收紅 聯電、日月光漲約2%
台股ADR周三（3日）勁揚，台積電ADR小幅上漲，對台北交易股票價格溢價率為3.66%。聯電、日月光勁揚約2%左右。
道瓊工業指數3日收盤上漲416.33點，漲幅1.29%，至32,812.50點；標普500指數上漲63.98點，漲幅1.56%，至4,155.17點；那斯達克指數勁揚319.40點，漲幅2.59%，至12,668.16點。
費城半導體指數上漲2.65%至3,053.46點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.90 +2.25%
中華電 CHT 40.29 +0.12%
台積電 TSM 86.51 +0.53%
聯電 UMC 6.71 +1.98%
資料來源：彭博資訊
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