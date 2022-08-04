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台積電ADR小幅收紅 聯電、日月光漲約2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（3日）勁揚，台積電ADR小幅上漲，對台北交易股票價格溢價率為3.66%。聯電、日月光勁揚約2%左右。

道瓊工業指數3日收盤上漲416.33點，漲幅1.29%，至32,812.50點；標普500指數上漲63.98點，漲幅1.56%，至4,155.17點；那斯達克指數勁揚319.40點，漲幅2.59%，至12,668.16點。

費城半導體指數上漲2.65%至3,053.46點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.90 +2.25%

中華電 CHT 40.29 +0.12%

台積電 TSM 86.51 +0.53%

聯電 UMC 6.71 +1.98%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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