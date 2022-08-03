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伊爾艾朗：裴洛西訪台帶來諸多變數 但金融市場衝擊比預期小

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
伊爾艾朗表示，以為裴洛西訪台會為市場帶來更大的動盪，但至少目前看到的情況比預期好。路透
伊爾艾朗表示，以為裴洛西訪台會為市場帶來更大的動盪，但至少目前看到的情況比預期好。路透

安聯集團首席顧問伊爾艾朗在接受財經媒體CNBC訪問時說，儘管美國眾議院議長裴洛西訪台帶來許多不確定性，但對金融市場的衝擊比預期小。

他說，若中國大陸選擇報復這次的挑釁行為，有各種工具可動用，包括可影響全球經濟供需面的經濟和金融工具。

他表示，這次的事件帶來高度不確定性，因為投資人正進入前所未見的領域。但投資人應對市場的反應感到驕傲，原因是市場仍保持穩健，他以為會看到更多資金逃向安全資產的現象。

當CNBC主持人問及，這是否代表裴洛西訪台造成的風險，其實遠高於市場預期。他回答，這意味著很難評估這次的風險，因為大陸能動用的選項很多，局勢有可能升溫或迅速降溫。股市行情正面臨糟糕的槓鈴走勢，但很棒的是市場的風險胃口仍維持在一定水準。

裴洛西

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