三星SDI今年電池產能擴張支出 預計近3萬億韓元

16歲的少男少女為寶萊塢明星瘋狂可以理解，但青少年歇斯底里地崇拜講台上的科學家教呢？這就是30歲的潘迪（Alakh Pandey）在青少年心目中的地位。他八年前靠一塊白板和一個YouTube頻道展開執教生涯，至今頻道觀看總次數已達14億人次，所創辦教育科技公司Physics Wallah（PW）也在印度小城市與鄉村聲名鵲起。

2022-08-04 19:04