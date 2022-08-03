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三星SDI今年電池產能擴張支出 預計近3萬億韓元

集微網／ 集微網

集微網消息，據TheElec報道，預計三星SDI電池擴張產能支出將超去年。三星SDI去年在電池產能擴張方面支出約2萬億韓元，今年預計接近3萬億韓元，同比增長近50%。

今年6月，三星電子副會長、三星集團實際控製人李在鎔訪問歐洲期間，曾大力推介三星SDI的圓柱電池和固態電池技術。消息人士稱，在此行中，李在鎔同寶馬CEO曾有會面，寶馬對三星SDI的固態電池技術表現出濃厚興趣。

為實現電池產能擴張，三星SDI正在進行匈牙利Goed工廠的擴建，並計劃投資1.7萬億韓元在馬來西亞建廠。此外，今年5月三星SDI也宣佈與汽車大廠Stellantis合作，在美國印第安納州建立第一家美國電池廠。

消息人士稱，三星SDI此擧可被看作從長遠角度出發，在成本競爭和盈利能力中選擇側重前者。

（校對/趙月）

馬來西亞 美國 李在鎔

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