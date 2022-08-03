策略師：裴洛西訪台 為年底前全球市場走勢定調

美國眾議院議長裴洛西訪台，在金融市場掀起的騷動或許已減退，但投資策略師和基金經理人憂心，世界兩大經濟體的緊張關係可能進一步升高，這將加劇全球市場波動，並且導致更深遠的長期影響。

彭博資訊報導，投資策略師紛紛思考裴洛西此行可能帶給市場哪些長期衝擊。有人指出脆弱的供應鏈將承受更大的壓力，有人則揣測北京可能把持有的大量美國公債拿來當武器。

無論如何，裴洛西此行再度使市場關注隨美中角力加劇而來的市場風險，以及萬一美中關係惡化，在中國大陸市場、全球商品市場和安全資產的策略性投資會受什麼樣的衝擊。

香港Rabobank亞洲金融市場研究部主管Michael Every說：「市場注意力可能很快轉移，但這問題將久久揮之不去。地緣策略師看法大致相同：我們仍擔心瀕臨第四波台海危機。」

北京拋售美債報復？

安全資產價格3日劇烈震盪，反映市場對北京軍事反應的疑慮消退，和聯準會（Fed）官員「鷹派」發言觸動美國公債賣壓。儘管大陸市場收跌，全球股市大致淡定。

投資人持續緊盯媒體新聞報導，追蹤北京除軍事演習和對台灣採取部分貿易限制外，還可能採取什麼報復手段。2日美債殖利率暴漲，激起投資人辯論中國大陸會不會拿持有的近1兆美元美國政府債券洩憤。

紐約BMO Capital Markets策略師Ian Lyngen說：「基於賣壓巨大，遲早會有人揣測中國運用大量持有的美債，來報復裴洛西訪台。若是這種情況，我們很懷疑，看跌空間有限，因為全球總體經濟展望蒙受的負面衝擊，遠遠蓋過短期資金流動的影響。」

中國大陸持有巨額美債，凸顯出世界兩大經濟體緊密相連的程度。但過去六年來美中關係已丕變，雙方在貿易、科技競爭、安全性和大陸公司被迫在美下市等方面紛爭不斷。

近期波動勢必加劇

巴黎Edmond de Rothschild資產管理公司基金經理人Xiadong Bao說：「美國影響力正式重返亞太地區，將無可避免地加速美中脫鉤。基於這是仍在演進中的事件，投資人應準備好接受膽量測試，意思是近期內市場波動會很大。」

在展望混沌不明之際，傳統安全資產可能受青睞：美國公債和美元。

Saxo Capital Markets策略師Jessica Amir認為，緊張情勢再起，將牽動投資人敏感神經，安全資產表現可望相對出色。她說：「此刻，我們認為，8月和年底前的股市基調已定：地緣政治緊張將升高。資金回流安全避風港，美元買氣勢必增強。」

AMP Capital Markets首席經濟學家Shane Oliver也認為，如果衝突惡化，美債、黃金等安全資產看漲。他說：「更長期而言，這顯示西方與中／俄冷戰緊張情勢進一步升高，意味會推升風險溢價。」

長期展望可能促投資人調整資產配置

更長期來看，裴洛西訪台可能成為亞太史上一個影響深遠的關鍵時刻，或許會促使投資人調整在此區的資產配置。就全球半導體及其他高科技產品供應而言，台灣的地位舉足輕重。

南京璟恒投資管理公司基金經理人Huang Huiming指出，北京可能採取所謂的「切香腸戰術」（salami tactics），也就是一步步慢慢分裂、征服對手，而這手段可能打擊已經緊繃的供應鏈。

他說：「仔細觀察演習地區，這次是歷來最接近台灣而且還包圍全島 -- 所有軍事行動起初都偽裝成演習。如果軍演時間拉長，而且對供應鏈影響更劇烈，就可能令人憂心。但此時尚未見到那樣的跡象。」

蘇黎世GAM Investment Management基金經理人Jian Shi Cortesi說，1997年時任美國眾院議長金瑞契訪台，他還沒抵台，香港恆生指數和台灣股市就雙雙下跌，但後來都反彈。這一回裴洛西訪台前夕，港股、台股、陸股全倒。他認為，共軍在台海附近軍演可能令投資人坐立不安，但「演習一結束，市場氣氛就會好轉」。