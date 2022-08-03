快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經：台海開戰 全球經損估2.61兆美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
日經估計，若台海開戰，西方國家將對中國祭出經濟制裁，全球經濟產值將因此損失2.61兆美元。 路透
日經估計，若台海開戰，西方國家將對中國祭出經濟制裁，全球經濟產值將因此損失2.61兆美元。 路透

日經新聞分析，若中國大陸對台灣發動攻擊，全球經濟產值估計將損失2.61兆美元，因西方國家將對大陸祭出制裁，導致大陸和其所有貿易夥伴國均蒙受龐大的經濟損失，衝擊將大於對俄制裁和新冠疫情

日經新聞報導，如果中國大陸入侵台灣，可能像出兵烏克蘭的俄國一樣遭制裁，「若制裁施加在中國，不僅會引發全球金融市場混亂，也對衝擊全球物流，包括間接衝擊，全世界將遭受難以估量的經濟損失」。

日經分析指出，若中國大陸和38個經濟合作暨發展組織（OECD）成員國起衝突，對大陸的制裁將抹除大陸從出口獲得的附加價值1.34兆美元。這個數字相當於大陸名目國內生產毛額（GDP）的約10%。

此外，這38個國家出口到大陸的附加價值也會消失。

這意味著全球價值2.61兆美元（全球GDP的3%）的需求遭受衝擊。大陸與其他國家之間的大部分雙向投資也將停止，重創全球金融市場。

根據日經的分析，在美國、歐洲和日本與大陸中斷貿易的情境下，共1.91兆美元的附加價值將蒸發（包含大陸受損的1.6兆美元），相當於全球GDP的2.2%。預計大陸名目GDP將減少7.6%，日本減少3.7%、歐洲減少2.1%、美國減少1.3%。

這個衝擊料將大於對俄制裁和新冠疫情。日經說：「雖然難以進行簡單的比較，但中國的GDP總額是俄國的十倍左右。」此外，考量到新冠疫情已導致全球貿易萎縮8%、全球GDP規模減少2%，衝擊可能還會更大。有鑑於此，對大陸予以經濟制裁將是把雙面刃，不像制裁俄國那麼容易。

另一方面，若對大陸的經濟制裁化為現實，全球經濟可能分裂成兩大競爭體系，一個是以美歐為首的先進西方國家，另一個是俄中為首的新興國家。

疫情

延伸閱讀

大陸「禁銷令」接二連三 雲林文旦農哀喊：捶心肝！

影／農委會說明 大陸停止輸入我漁產品之因應措施

國台辦今第七度發文 三篇針對總統蔡英文

文旦也中了！大陸報復禁銷 文旦商哀怨「代誌大條了」

相關新聞

Fed官員誓言奮戰抗通膨 明年不太可能降息

美國聯準會（Fed）官員周二表達持續奮戰以壓制通膨的決心，即使其中一人說，下個月升息兩碼可能已足以邁向該目標。

從第1天到第∞天 Amazon的永續創新經營學

哥倫布發現新大陸的故事相信大家都聽過，其偉大之處在於不走別人走過的路，願意冒險航向不可知的未來，企業在擘劃願景、攻城掠地、開發新產品時也應該抱持著同樣的態度。

營收提前翻倍 Lululemon執行長：篩選該做的事 一天夠用了

提前達到營收翻倍目標，以瑜伽服打響名號的Lululemon，在疫情退燒後業績仍然蒸蒸日上。臨陣救火的CEO是鐵人三項運動員，好勝，但深知成功是團隊作戰。

美中緊張 寧德時代暫緩設美廠

由於美國眾議院議長波洛西訪台造成地緣局勢緊張，大陸電動車電池供應商寧德時代，決定暫緩發布北美設廠計畫。該廠耗資數十億美元...

北京灰色戰術 台美新挑戰

美國眾院議長裴洛西訪台儘管引發地緣政治緊張升溫，但對全球金融市場的衝擊目前看來已減退。然而，中國大陸已祭出各類經貿制裁，...

Fed官員放鷹 喊團結抗通膨

多位聯準會（Fed）官員表示，他們依然有決心且「完全團結」，要讓美國利率拉高至能夠抑制40年來最嚴重通膨的水準，這實際上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。