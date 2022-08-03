日經：台海開戰 全球經損估2.61兆美元

日經新聞分析，若中國大陸對台灣發動攻擊，全球經濟產值估計將損失2.61兆美元，因西方國家將對大陸祭出制裁，導致大陸和其所有貿易夥伴國均蒙受龐大的經濟損失，衝擊將大於對俄制裁和新冠疫情。

日經新聞報導，如果中國大陸入侵台灣，可能像出兵烏克蘭的俄國一樣遭制裁，「若制裁施加在中國，不僅會引發全球金融市場混亂，也對衝擊全球物流，包括間接衝擊，全世界將遭受難以估量的經濟損失」。

日經分析指出，若中國大陸和38個經濟合作暨發展組織（OECD）成員國起衝突，對大陸的制裁將抹除大陸從出口獲得的附加價值1.34兆美元。這個數字相當於大陸名目國內生產毛額（GDP）的約10%。

此外，這38個國家出口到大陸的附加價值也會消失。

這意味著全球價值2.61兆美元（全球GDP的3%）的需求遭受衝擊。大陸與其他國家之間的大部分雙向投資也將停止，重創全球金融市場。

根據日經的分析，在美國、歐洲和日本與大陸中斷貿易的情境下，共1.91兆美元的附加價值將蒸發（包含大陸受損的1.6兆美元），相當於全球GDP的2.2%。預計大陸名目GDP將減少7.6%，日本減少3.7%、歐洲減少2.1%、美國減少1.3%。

這個衝擊料將大於對俄制裁和新冠疫情。日經說：「雖然難以進行簡單的比較，但中國的GDP總額是俄國的十倍左右。」此外，考量到新冠疫情已導致全球貿易萎縮8%、全球GDP規模減少2%，衝擊可能還會更大。有鑑於此，對大陸予以經濟制裁將是把雙面刃，不像制裁俄國那麼容易。

另一方面，若對大陸的經濟制裁化為現實，全球經濟可能分裂成兩大競爭體系，一個是以美歐為首的先進西方國家，另一個是俄中為首的新興國家。