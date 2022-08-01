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三座核電廠是否停用 德國陷入猶豫

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
因應俄烏戰爭，德國是否要在今年底將核電廠除役，國內仍在激烈討論。（Photo on Wikimedia）
因應俄烏戰爭，德國是否要在今年底將核電廠除役，國內仍在激烈討論。（Photo on Wikimedia）

德國還要不要使用核電德國境內的3座核電廠役期將於年底到期，但由於俄羅斯將北溪1號供氣量減少80%，也讓德國減碳的步伐猶疑起來。據外媒1日報導，德國工會希望能繼續延期，聯合內閣裡社民黨、自由黨也希望延期，但主張廢核的綠黨仍希望停用核電廠。

工會希望續用核電

根據《ABC新聞網》1日報導，德國在總理梅克爾時期制定的減碳目標規定，將於2023年完全擺脫對核能的依賴，但由於俄烏戰爭影響德國能源供應，因此對於是否要延續目標，德國內部也陷入了激烈的討論。德國的工會對此便表示反對，並希望政府能延長核電廠使用年限。

聯合內閣中隸屬於自由民主黨的財政部長林德納，甚至直接呼籲主管經濟、綠黨的漢貝克不要再以新增天然氣作為補能源漏洞的替代管道，並將核電廠使用年限延長至2024年。但目前漢貝克仍認為德國將不會在冬天面臨缺電問題，要持續進行廢核的政策。

堅持減碳路線

德國經濟部也表示他們在7月中有針對供電穩定進行壓力測試，結果有通過，因此對於德國供電有信心，但那次壓力測試是發生在俄羅斯第2次減少對德供氣前，且德國天然氣發電量佔比13%、俄羅斯又佔其中3分之1的來源，許多官員希望仍佔6%的核電繼續維持。

德國之聲》提到，德國政府已經宣布重啟10座燃煤發電廠，其中有6座是高污染的褐煤發電廠，另外原本有11座要在今年11月休眠的燃煤發電廠也將延役，避免德國在冬天出現缺電危機。至於德國總理舒茲的態度，發言人霍夫曼表示，會等下一次壓力測試結果出爐後，再決定是否休眠核電廠。

德國內部也有將已經停用的核電廠重啟的說法，不過綠黨對於執行減碳路程的想法較堅持，且認為若持續依賴核能，將無法真正落實減碳，因此雙方仍在激烈的討論。

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德國 核電 減碳

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