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藍鯨資本出清尖牙股 但持有兩檔科技股並轉投北美鐵路
由億萬富豪哈格里夫斯（Peter Hargreaves）共同創辦的藍鯨資本公司（Blue Whale Capital），已脫手長期持有的美國大型科技股，主因是擔心通膨攀升帶來的影響。
英國金融時報報導，基金經理人Stephen Yiu表示，該基金7月賣掉持有的Google母公司Alphabet股票，而前幾個月已先出清亞馬遜和Meta。
賣掉Alphabet標誌出藍鯨的重大轉折，這支基金自2017年推出以來，一直熱衷支持美國大型科技股，但如今不再擁有尖牙股（FAANG）公司，即臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google。Yiu說，在疫情期間，該基金對FAANG的曝險高達15%。
他說，「我們出脫的原因是，它們現正在受到更大的總經問題的影響，主要是通膨以及對消費者可支配所得的擠壓」，然而，Yiu說，藍鯨並未完全絕跡於科技股，仍持有微軟和輝達。
藍鯨轉向投資了北美的鐵路公司，例如Union Pacific和Canadian National Railway。Yiu說：「我們預計這些公司將受惠於（製造業）回流的趨勢。」
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