本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五勁揚約1%，反映一些企業財報依然穩健且投資人預期聯準會（Fed）會放慢升息腳步。市場本周將關注最新的美國就業報告，以判斷美國經濟是否仍有足夠餘裕來承受Fed持續升息。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股期指開盤下跌

美股在7月強勁反彈後，期貨指數在8月1日開低。台灣時間1日清晨7時左右，美股三大期貨指數跌幅達0.4%，道瓊期貨指數下跌145點，拖累下跌的原因包括中國大陸製造業採購經理人數據不佳，且明尼亞波利聯準銀行總裁表示，讓通膨降溫依然是聯準會的目標。

這也顯示，亞洲開盤時將面臨多空紛雜的情緒，一方面受美股上周五勁揚激勵，一方面又受美股指數期貨開低影響。

美國眾議院議長波洛西亞洲行程公布 未提會在台灣停留

根據美國眾議院議長波洛西辦公室的一份聲明，波洛西在亞洲之行中將訪問新加坡和日本等國。聲明未提及她會在台灣停留。

根據周日（7月31日）發布的聲明，波洛西率領國會代表團還將訪問馬來西亞和南韓。此行重點將在於印度-太平洋地區的共同安全、經濟伙伴關係和民主治理。

此前有關其亞洲之行將包括台灣的報導引發了中國大陸的強烈反應。大陸上周六在台灣海峽舉行實彈軍事演習。演習在福建省沿海地區進行。

明尼亞波利聯準銀行總裁：Fed致力於把通膨率降到2%的目標水平

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周日接受CBS採訪表示，Fed致力於採取必要措施減少需求，以實現依然遙遠的長期通膨目標2%，「要回到2%的通膨率，我們還有很長的路要走，這是我們需要實現的目標」。

卡斯哈里說，通膨加速的原因是俄烏戰爭和其他因素所導致的供應鏈擾動，而非工資成長。他還表示，他尚未見到「自我實現螺旋式上升的」薪資推動型通膨。

中國大陸製造業PMI意外萎縮 新冠疫情拖累經濟復甦

大陸國家統計局周日公布的數據顯示，官方製造業採購經理指數（PMI）從6月的50.2下降至49，遜於彭博調查經濟學家所得預估中值50.3。這顯示，製造業活動在7月意外萎縮，逆轉先前的動能，擴散的新冠疫情拖累了經濟復甦。

巴隆看美股 8月走勢仍坎坷

雖然投資人押注Fed的鷹派立場已觸頂，但巴隆周刊（Barron's）認為，這恐怕是一廂情願的想法，美股走勢恐仍坎坷。

巴隆報導說，鑑於經濟放緩、利率仍在上升，以及股票和債券指數處於或接近短期超買水平，可能是時候在反彈時出脫並且轉進優質或防禦類股。現在就宣布聯準會轉向以及股市解除警報還為時過早，因為這種通膨飆升不可能這麼容易被馴服。