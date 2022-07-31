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大金、Panasonic將加入日本家電調漲的行列 以轉嫁成本

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
大金（Daikin）、Panasonic等家電大廠苦於原物料成本飆漲的，也將加入調漲價格的行列。路透
大金（Daikin）、Panasonic等家電大廠苦於原物料成本飆漲的，也將加入調漲價格的行列。路透

萬物皆漲，日本的通膨已擴及至空調、洗碗機、冰箱等家電用品；苦於原物料成本飆漲的大金（Daikin）、Panasonic等家電大廠，也將加入調漲價格的行列。

日經新聞報導，總務省的數據顯示，日本6月家庭耐久財的消費者物價指數（CPI）較一年前增加7.5%；從產品類別來看，空調CPI躍增11%，攀抵2009年3月以來的最高水準130.1，成長幅度也是15個月來最高；冰箱CPI則連續第三個月增加約15%。

在可預見的未來內，空調和其他家電商品的CPI料將居高不下。一名大金高階主管透露，今年度（截至2023年3月）「我們將在全球市場逐步把價格調漲4%~5%」。這家空調製造商利用推出產品和其他活動的時機調高價格，以因應運輸和銅、鋁等原物料成本上漲的影響。

大金總裁十河政則也說，把公司成本至轉嫁給零售商，是當前「優先要務」。

另一方面，Panasonic近80項商品將在8月起調漲3%~23%，以冰箱等家電用品為主。該公司計劃在9月以後調漲包含洗衣機、吸塵器在內的其他商品價格，因應匯率波動對該公司造成的衝擊。

日立環球生活方案公司（Hitachi Global Life Solution）已在4月開始調高冰箱、洗衣機的批發價格。

儘管價格上漲，家電在日本的銷售依然強勁。GfK調查發現，日本6月空調銷售較一年前增加18%。不過，內閣府公布的報告指出，日本7月消費者信心指數已連續第二個月惡化，令人擔憂愈來愈多人停止購買家電，或延長更換周期。

日本 CPI Panasonic 家電

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