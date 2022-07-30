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超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。路透
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。路透

全球第二大微處理器廠超微（AMD）近來股價持續攀揚，29日收盤更大漲逾3%，助市值攀抵1,530億美元，超越當日股價慘崩的英特爾（Intel）。英特爾執行長基辛格同日受訪時說，股價確實該跌，但他重申這已是英特爾谷底，意謂接下來將準備翻生。

英特爾上季財報黯然失色，拖累29日收盤重挫近9%，市值縮水至1,480億美元，盤中跌幅一度深達11%，是2021年10月以來最慘澹的一天。CNBC報導指出，超微市值超車英特爾是象徵意義居多，但也顯示兩家公司直接打對台的個人電腦（PC）和伺服器晶片市場，競爭已更激烈。

另外，這也代表投資人可能較看重採取「輕資產」策略的晶片商，而非看重需在晶片製造投入大量資金的業者。超微已將生產外包給業界的晶圓廠，但英特爾計劃繼續興建和經營自家的晶片製造廠。

基辛格當日接受CNBC專訪時說，他把公司重新振作的策略比喻為攀登東非吉力馬札羅山。

基辛格另外接受彭博電視專訪時說，公司股價重挫完全是自作自受，因為上季財報不只讓投資人失望，也使英特爾大感失望。他說：「股價下跌是咎由自取。」他重申，本季預料就是英特爾的低谷，顧客持續以砍單因應庫存問題，但預料很快會重新下單，因下半年需求通常較強勁。

基辛格說：「我們已制定一項通往未來的長期計畫，也有信心實踐這項計畫。」

英特爾

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