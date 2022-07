芯視野／美國2800億美元法案 是個披上新畫皮的「政治縫合怪」

集微網報導,美國當地時間7月28日下午,美國眾議院以243票贊成對187票反對,通過了價值2800億美元的「2022晶片與科學法案」(The CHIPS and Science Act of 2022)。

48小時之內,該法案接連獲參眾兩院投票通過。呈交美國總統簽字,在8月份美國國會放暑假之前正式生效看來只是時間問題,這也意味著曠日持久,聚訟不斷的美國支持發展本土半導體製造的政府激勵方案有了基礎性的落地可能。

這一攬子的2800億美元法案看起來總體數額相當之巨大,但法案中具體牽扯到「晶片」或者「半導體」的條塊,和之前參眾兩院的晶片政府資助計劃的的數額大體一致,即超過520億美元;除此之外,另有810多億美元撥款到各個基礎研究中心;籠統的看,該法案延伸到人工智能、機器人技術、量子計算等領域的資金就超過了2000億美元。

一個披上新畫皮的縫合怪

集微網「芯視野」欄目此前曾撰文《曾經烈火烹油的「美國晶片法案」,真的要涼涼了?》,指出隨著美國國內政治經濟整體形勢的變化,愈演愈烈的黨爭有可能讓這500多億美元的半導體政府補貼無限期擱置。如今在8月來臨之前,兩黨錨定了對華科技戰這個主題,短時間內大致上彌合了分歧,乍一看上去,這個結果讓「法案胎死腹中」的判斷失效了。

但仔細分析,之前的判斷也不能說完全失敗。

2021年6月8日,美國參議院通過的《美國創新與競爭法》(Innovation and Competition Act,簡稱USICA),和美國眾議院於2021年7月19日草擬的《2021年生物經濟研究和發展法案》(America COMPETES Act的前身,簡稱COMPETES),是「晶片法案」的最初版本,這兩個最初版本,隨著The CHIPS and Science Act of 2022的正式出台,可以說正式走進了歷史的塵埃,不可能再前進一步了。

換言之,前者的國會法案代號「S.1260」和後者的「H.R.4521」將無限期停止在「Passed Senate」(抹平分歧)和「Resolving Difference」(參議院通過)的節點上,取而代之的是新的這個2800億美元「晶片與科學法案」,而這個法案的編號是「H.R.4346」。

限於篇幅,本文不再贅述起前面兩個法案的具體扯皮經過。一言以概括之,一度走的比較遠的H.R.4521(流程走到了今年3月份)雖然一開始眾議院倡導,但有關半導體振興計劃的核心部分都是來自參議院的S.1260植入版本。從美國國會官網查詢H.R.4346走過的77個節點,可得知這牽扯到2800億美元的法案能最終通過的關鍵節點是6月22日的修正案,如下圖:

可以說,這個H.R.4346的底本,依然是參議院多數黨領袖,民主黨人查克·舒默(Chuck Schumer)去年夏天倡導的「無盡前沿法案」。

從H.R.4346和S.1260的法案目錄中也能一窺究竟。涉及到支持本土半導體製造,扶植STEM(數理化學科),增加NSF員工福利,加大人工智能、量子力學研發力度等條目,兩份文件幾乎如出一轍。

目前的H.R.4346,和其立項初心已經越走越遠,甚至面目全非,議案最早的倡導者國會民主黨眾議員蒂姆·瑞安(Rep. Tim Ryan)其實對半導體和高科技產業其實並無太大關注,他的問題意識往往聚焦在貨幣改革和貿易公平,以及移民問題和勞工待遇。H.R.4346一共走了77個action節點,法案內容不斷被疊床架屋,融合的議題越來越多,以至於今天這個法案的文件頁數已經超過了1000頁,遠遠超出了蒂姆·瑞安的議題設計,涉及政府補貼從520多億美元暴漲到2800億美元。我們在這裡可以向H.R.4346發出「忒脩斯之船」式的哲學拷問:一條年久失脩的破船,在航行中需要不停更換甲板木頭和零配件,漸漸這艘破船的所有零件都被換了一遍,那麽換完零件的這艘船即便還保留了原來的名字,但它還是原來的船嗎?但這不是參眾兩院、共和黨和民主黨所在意的,他們所在乎的是新財年的預算分肥,在美國經濟大環境不景氣,通貨膨脹和衰退並行的大背景下,對話科技戰是一個極好的食利借口。

兩黨與兩院的妥協與博弈

局中人都知道摒棄高科技產業的自由市場理念,揮舞起政府補貼的大棒的這出戯的目的並不純粹,在S.1260和H.R.4521已經玩不下去的時候,找到這個關涉FY2022預算的法案的殼,披上一張畫皮重新上市幾乎成了唯一出路。

2800億美元,相當於9.3個台積電的年度資本支出,也相當於未來10年英特爾投資建新廠的2.8倍,這個巨額數字平攤在1000多頁,四五個重大項目開支之下的法案中其實顯得杯水車薪。一線的半導體工廠、科研院校的實驗室,以及各大掛靠在美國商務部和國防部名下的公益基礎研究機搆都等著分一盃羹,而且這500多億美元是未來五年的晶片產業的基礎開支,稀釋到每年的費用,平均下來也才100多個億美元,更別說,這100多個億美元還有涉及到國家網絡安全和國防項目的專款;另有110億美元用來不太涉及國家安全的研發支出和半導體行業的員工福利(workforce development)。

前不久英特爾和格芯這些芯片製造商曾公開敭言,如果晶片法案不通過,新廠開工將難以為繼,現在可以判斷,這幾十家頭部半導體公司能拿到的政府補貼恐怕極為微薄。

這一法案的另一稍顯荒謬之處在於,它明文規定致力於解決各大半導體公司的人才招募難題,說白了就是和互聯網公司搶人,讓優秀的工程師盡可能流入半導體行業,這樣做至少有兩個問題:首先造成了半導體行業和互聯網、製藥和機械行業的人才爭奪和博弈,搶人越來越內卷;即便是整部補貼半導體員工薪水,客觀上也造成了行業內薪酧的大幅上漲,長期來看,研發支出的錢必定要被營業支出吃掉一部分,而且半導體工程師隊伍培養周期很長,人才缺口不是一兩年就能堵上的。

在這些問題上,聯邦參議員,知名民主黨大佬伯尼·桑德斯當了皇帝新裝中的那個小孩,他投了反對票,但無法影響大局。

集微網「芯視野」欄目文章《曾經烈火烹油的“美國芯片法案”,真的要涼涼了?》曾指出,美國晶片法案既關涉到參議院和眾議院的兩院博弈,也關切到民主黨和共和黨在中期選擧之前的黨際鬥爭。

在H.R.4346參議院投票之前,參議院多數黨領袖查克·舒默和參議員曼欽(兩人都是民主黨人)密謀一項和解法案:在未來十年投資3960億美元解決氣候、能源問題上同時投資3000億美元解決財政赤字的龐大法案,這引起了共和黨人的忌憚。參議院共和黨領袖麥康奈爾上月曾表示,如果民主黨繼續推進和解法案,那麽共和黨人將反對2800億美元的法案的通過。

雖然舒默和曼欽口頭承諾暫緩和解議案,但在參議院投票通過之後擺了麥康奈爾一道,曼欽就與查克·舒默宣布達成協議,等到眾議院投票時,以眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫為代表的反對者已經無法代表多數,最終243票對187有驚無險過關。

這反映出在晶片法案問題上,共和黨人有著比民主黨人更矛盾的心態,在川普發動國會騷亂之後,黨內的分裂已經成了明牌,相對之下,力爭中期選舉獲勝的民主黨人相對更加團結。

今年第二季度美國國內生產總值(GDP)年化環比下降0.9%,連續兩個季度收縮,技術性衰退的現象愈發明顯,同時,美聯儲已經採取了近三十年來最大的加息動作。希望通過抑制消費者和企業的借貸和支出冷卻通膨。

通膨率不斷飆升,而削減財政赤字是拜登政府上台後反擊川普的利器。這2800億美元的一攬子計劃,羊毛出在羊身上。美聯儲加息,拜登減赤字卻又要舉債補貼2800億,甘蔗終究沒有兩頭甜,但能讓兩黨兩院矇著頭繼續前進的,恐怕只有法案中牽扯到「中國」的那11處表述了。