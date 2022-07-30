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美日聯手 將成立新的聯合國際半導體研究中心

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美日將共同研發次世代半導體，29日在華盛頓舉行記者會，決定成立一個新的聯合國際半導體研究中心。 路透社
美日將共同研發次世代半導體，29日在華盛頓舉行記者會，決定成立一個新的聯合國際半導體研究中心。 路透社

日本經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）今天在華盛頓的記者會指出，美日已決定成立一個新的聯合國際半導體研究中心。

路透社報導，美日在經濟會談中同意，將共同研發次世代半導體，以建立這種重要組件一個安全的來源。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，雙方今天深入討論「有關日本和美國如何進行合作，尤其是在先進半導體方面」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）稍早報導，日本將於今年底之前與美國合作開設一個次世代2奈米晶片研發中心，這是兩國致力建構安全晶片供應鏈行動的一環。

美日計劃研究尖端2奈米半導體，能以更少電力發揮更高效能。這個研發中心將具備原型生產線，目標是最早於2025年開始在國內量產。

日本經濟 半導體 美國

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