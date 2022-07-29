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南韓晶片6月庫存猛增近80% 逾六年來最快速度

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
南韓6月晶片庫存以六年多來最快速度上升。路透
南韓6月晶片庫存以六年多來最快速度上升。路透

南韓6月晶片庫存以六年多來最快速度上升，半導體的出貨量與產量也放慢成長腳步，反映出晶片需求降溫。

南韓統計局29日公布最新數據，南韓6月晶片庫存較去年同期飆升79.8%，增幅高於5月的53.8%，寫下逾六年來最快升速。與此同時，晶片生產和出貨速度均同步減緩。南韓半導體庫存自2021年10月起便持續增加至今。

全球前兩大記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士均已示警，未來晶片銷售可能減弱，在通膨高漲促使央行紛紛收緊貨幣政策之際，加劇了外界對全球經濟成長放緩的擔憂。

出口貿易是推動南韓經濟成長的引擎，晶片庫存水準不斷攀高為南韓經濟前景蒙上陰影，其央行正處於長達一年的貨幣緊縮期。南韓記憶體晶片銷往全球，支撐了韓元匯率，隨著貿易逆差擴大，韓元已成為今年來表現最差的亞洲貨幣之一。

南韓 半導體 晶片

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