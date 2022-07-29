受遊戲事業影響 Sony調降全年財測

Sony上季遊戲事業的營業利益下滑，並認為該部門未來業績會低於先前預估，因而調降全集團的年度獲利展望。

這家總部位在東京的娛樂巨擘29日表示，截至6月底止的年度第1季期間，營業利益比去年同期增加10%至3,070億日圓，淨利也增加3.0%，攀抵2,180億日圓，均優於市場預期；營收增加2.4%至2.311兆日圓，低於市場預期的2.458兆日圓。

Sony旗下遊戲與網路服務業務（涵蓋PlayStaion遊戲機）上季營業利益從一年前的832.6億日圓，銳減至527.6億日圓，原因是遊戲軟體營收趨緩、開發遊戲成本增加。因此Sony將該部門全年度（截至明年3月）營業利益預估，從先前的3,050億日圓下修至2,550億日圓。

受遊戲部門營業利益預估下滑的影響，Sony將全集團的年度營業利益預估，從先前的1.16兆日圓調降至1.11兆日圓（83億美元）。

投資人將尋找線索來判斷，Sony能否不靠關鍵的遊戲事業，透過旗下其他事業來迎接當前總體經濟的挑戰。Sony金融服務事業上季營業利益為813億日圓，遠高於去年同期的240億日圓，是Sony旗下眾多事業中成長幅度最大的事業。