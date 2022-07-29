蘋果上季大中華區營收減1% 在印度大增近一倍

蘋果公司在截至6月底的上季，總營收為830億美元，比去年同期成長2%，其中大中華區的營收為146億美元，較上年同期下滑1%，但在印度市場的營收則成長近一倍。

蘋果執行長庫克在法說會上表示，儘管受到供應鏈困局、匯損、及撤離俄國市場的影響，上季營收表現仍優於自家預期。他說，無論是已開發市場和新興市場，均寫下6月底該季的新高紀錄，包括巴西、印尼、越南都出現強勁的雙位數成長，印度市場的營收則增加近一倍。

不過在大中華區，蘋果上季營收下滑1%，儘管優於市場預期的減少近7%，但顯然在大陸市場銷售動能轉弱。近來蘋果已罕見地在大陸祭出降價促銷iPhone的措施。

庫克說，蘋果繼續在iPhone滲透率非常低的一些重要地區開展業務。在印尼、越南及印度市場的表現優異，iPhone已成為這些市場的成長驅動力，為蘋果相關產品和服務在當地創造商機。