快訊

台糖爆工安意外「入口狹小難搶救」 工人跌2公尺深飼料桶命危

蘋果上季大中華區營收減1% 在印度大增近一倍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
蘋果上季印度的營收成長近一倍，相較之下大中華區市場的銷售下滑1%。路透
蘋果上季印度的營收成長近一倍，相較之下大中華區市場的銷售下滑1%。路透

蘋果公司在截至6月底的上季，總營收為830億美元，比去年同期成長2%，其中大中華區的營收為146億美元，較上年同期下滑1%，但在印度市場的營收則成長近一倍。

蘋果執行長庫克在法說會上表示，儘管受到供應鏈困局、匯損、及撤離俄國市場的影響，上季營收表現仍優於自家預期。他說，無論是已開發市場和新興市場，均寫下6月底該季的新高紀錄，包括巴西、印尼、越南都出現強勁的雙位數成長，印度市場的營收則增加近一倍。

不過在大中華區，蘋果上季營收下滑1%，儘管優於市場預期的減少近7%，但顯然在大陸市場銷售動能轉弱。近來蘋果已罕見地在大陸祭出降價促銷iPhone的措施。

庫克說，蘋果繼續在iPhone滲透率非常低的一些重要地區開展業務。在印尼、越南及印度市場的表現優異，iPhone已成為這些市場的成長驅動力，為蘋果相關產品和服務在當地創造商機。

蘋果 Apple

延伸閱讀

全球智慧手機Q2出貨降至兩年最低 三星蟬聯出貨冠軍

蘋果估本季營收年增加速 匯率波動恐減損50億美元

蘋果上一季營收達829.59億美元 否認放緩招募腳步、暗示將持續對外收購

蘋果在聖地牙哥擴大軟硬體團隊 準備從高通等業者挖角技術人才？

相關新聞

台積電、三星晶圓奈米製造「說三道四」 比尺寸已失焦

台積電和三星電子搶做更精密的晶片，王道似乎是，愈小愈厲害，3奈米強過4奈米。華爾街日報認為，這樣「說三道四」強調優越，其...

SCFI運價指數連七跌 跌勢擴大

根據今(29)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數跌勢擴大，指數下跌108.92點至3887.85點，跌幅2.73%，連續...

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球近5千億損失

BBC報導，科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（American bull...

蘋果上季大中華區營收減1% 在印度大增近一倍

蘋果公司在截至6月底的上季，總營收為830億美元，比去年同期成長2%，其中大中華區的營收為146億美元，較上年同期下滑1...

Fed升息三碼後 元大寶華：看似鴿派但預估美持續升息

美國聯準會（Fed）於美國時間26～27日舉行利率政策決策會會議（FOMC），會中決議調升聯邦資金利率3碼（1碼是0...

日圓連三日走強 今又對美元勁升逾1% 做空交易者剉咧等

日圓近來大幅攀升到一個水準，使交易商納悶這波技術性反彈是否可能演變成全面升值，使外匯市場最受歡迎的做空交易構成挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。