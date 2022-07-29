台積電、三星晶圓奈米製造「說三道四」 比尺寸已失焦

台積電和三星電子搶做更精密的晶片，王道似乎是，愈小愈厲害，3奈米強過4奈米。華爾街日報認為，這樣「說三道四」強調優越，其實差別不大，誰分得清3奈米和4奈米有何不同？

華爾街日報周四（28日）報導，南韓三星電子最近大力宣傳廣告他們「業界第一」的3奈米晶片開始量產，公司高階主管比出三隻手指，開心慶祝。

台灣一家與台積電關係密切的研究中心諮詢主管Jui-Lin Yang告訴華爾街日報，他要拜託三星別強調數字「3」。哈佛商學院教授Willy Shih也說，數字比較小之外，目前還不清楚三星的3奈米表現是否超越台積電的4奈米，因為衡量的標準還應該包括運算能力、電力消耗等等。只不過，以半導體業的「奈米標籤」，3就是比4好。

半導體業數十年來朝著1965年提出的「摩爾定律」發展，該定律一開始是說，每年積體電路上可容納的電晶體數目就會增加一倍，後來修正為大約每兩年增加一倍。業界朝微小化突破，稱之為「技術節點」，讓原本像冰箱那麼大的電腦可以變成筆記型尺寸，電腦智慧手機、腕表等產品也得以愈做愈輕薄短小。

技術一再精進後，追求尖端製程的晶片微小到市場只剩三家廠商還有能力做到：台灣的台積電、南韓三星電子，以及美國的英特爾。

過去大家集合起來以「摩爾定律」製定共同的晶片測量定義。如今只剩三家公司在練的神功，怎麼「測量」晶片，變得複雜。奈米這個單位是一米（公尺）的十億分之一，華爾街日報說，這近乎是零的單位，還要丈量尺寸，其實無法可循，全看晶片商要誇大到什麼程度。

近年一直落後台積電、三星的英特爾，去年把公司高階製程晶片重新命名，10奈米晶片沒了數字「10」，反而有了個「7」，改叫「Intel 7」。英特爾執行長基辛格那時強調，英特爾的晶片標籤不再賦予任何特定的尺寸測量。

其實更早在2015年，數字標籤的價值就被顛覆過。這年蘋果的iPhone 6S系列手機，同時採用台積電和三星的晶片。三星供應的是14奈米晶片，台積電供應16奈米。後來專家技術評測，結論是：安裝台積電晶片的手機表現得稍微好一些，比較不會過熱，電池的效能較佳。

華爾街日報指出，根據知情人士透露，其實台積電與三星的晶片都與自己宣稱的奈米數不符，他們兩家晶片量起來大約都是30奈米左右。

部分專家提議建立一套新的系統，取代奈米數字，改為測量晶片表現、電力耗損、成本等。不過，業者目前仍鍾情於「說三道四」，英特爾2024年計劃推出「Intel 3」晶片，台積電、三星則預訂到2025年推出2奈米晶片。