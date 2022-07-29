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日圓連三日走強 今又對美元勁升逾1% 做空交易者剉咧等

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
日圓兌美元今（29）日盤中勁升逾1%，報133日圓兌1美元，為美國聯準會（Fed）宣布升息3碼以來連續第三日走強。路透
日圓兌美元今（29）日盤中勁升逾1%，報133日圓兌1美元，為美國聯準會（Fed）宣布升息3碼以來連續第三日走強。路透

日圓近來大幅攀升到一個水準，使交易商納悶這波技術性反彈是否可能演變成全面升值，使外匯市場最受歡迎的做空交易構成挑戰。

日圓兌美元今（29）日盤中勁逾至1%，報133日圓兌1美元，為美國聯準會Fed）宣布升息3碼以來連續第三日走強，此時外界對Fed大舉升息的預期降低，導致避險基金須從今年全球規模最大的宏觀交易中回補空頭部位。

美元兌日圓從7月中高點迄今已回貶近5%，低於50日均線，貶破134.26日圓這個關鍵支撐價位，並為美元貶破130日圓關卡鋪路，可能使押注美元升至140日圓的選擇權交易者跌破眼鏡。

東京青空銀行貨幣產品經理Akira Moroga說：「自3月起美元對日圓持續升值時，50日均線一直扮演支撐角色，而且相當重要。美元對日圓貶破50日均線，可能使6月觸及的低點再度浮現，因此投資人可能謹慎以對。」

Fed 外匯 聯準會

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