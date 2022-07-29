本周五美日將發表有關2nm晶片合作研發的聯合聲明

集微網消息，據日經亞洲報道，日美合作開發2奈米晶片研發中心一事正式提上日程。

一家日本晶片研究機搆今年將首次亮相，該機搆將利用美國半導體技術中心的設備和人才。

雙方計畫研究的2奈米晶片具有卓越的性能，同時功耗更低。研發中心將包括一條原型生產線，目標是最早在2025年開始在國內量產。

將納入周五美日兩國將在華盛頓擧行第一次「二加二」經濟和外交首腦會議，會後將發表2nm有關的雙邊供應鏈合作聯合聲明。

日本經產大臣萩生田光一和美國商務大臣吉娜·雷蒙多於今年5月制定了晶片合作計劃，此後雙方根據當月峰會的討論敲定了細節。

日本產業技術綜合研究所、理化學研究所和東京大學將參與該項目。