美股期指受亞馬遜財報激勵上揚 美債殖利率陡降後微升

蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）財報利多激勵美股期指今（29）日上揚；市場預期美國聯準會（Fed）未來緊縮貨幣緊縮力道將會減輕，支撐主權債券周四強漲，今天上午則略為拉回。

周四美股收盤已經攀上近七周高點，盤後蘋果與亞馬遜股價都因財報報喜而上漲，亞馬遜漲幅更超過13%。那斯達克期指今天上午上漲超過1%，道瓊期指、標普期指也都走高。

由於初步估計資料指向美國第2季經濟連續兩季衰退，周四激發市場研判通膨就將冷卻，Fed因而之後可以不必太鷹，10年期美國公債殖利率一度大跌14個基點至4月中以來最低水準2.65%。今天上午亞洲盤，10年期美債殖利率回升2個基點至2.7%。

貝萊德（BlackRock）投資策略主管Thomas Taw說，Fed若真轉向，對風險市場當然是好消息。然而投資人樂觀期待Fed將不再激進升息這一點，仍有待事實檢驗。一旦發現通膨還是頑強上升，聯準會勢必繼續全力抑制，利率還是會比市場希望的更高，「我們認為，現在還不是撿便宜的時候。」