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全球智慧手機Q2出貨降至兩年最低 三星蟬聯出貨冠軍

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
根據市調機構Canalys，市場龍頭三星電子上季的手機出貨量約為6,200萬支，穩坐出貨冠軍寶座，蘋果位居第二，其次是小米、Oppo和Vivo。路透
根據市調機構Canalys，市場龍頭三星電子上季的手機出貨量約為6,200萬支，穩坐出貨冠軍寶座，蘋果位居第二，其次是小米、Oppo和Vivo。路透

市調機構Canalys和Counterpoint發布最新報告指出，全球智慧手機今年第2季出貨量降至兩年來最低，顯示通膨和經濟衰退疑慮正打擊消費者信心。

據報告，截至6月底的上季，全球智慧手機出貨量季減9％至大約2.9億支，中國大陸出貨量下滑最多。市場龍頭三星電子的手機出貨量約為6,200萬支，穩坐出貨冠軍寶座。蘋果位居第二，其次是小米、Oppo和Vivo，這三家中國大陸手機廠的出貨降幅均達到兩位數比率，其中小米出貨量銳減25％。

分析師發現，上海和北京長時間的防疫封控影響中國大陸的手機銷售，而低價設備充斥和消費者購買意願降低，對更整個市場構成挑戰。

Canalys分析師Toby Zhu在報告中說：「供應鏈短缺不再是最緊迫的問題，因為零組件訂單正迅速削減，供應商開始擔心供給過剩。儘管下半年有新品發表和購物季促銷，但地緣政治問題、消費者信心下降及高通膨，將繼續打擊未來的市場表現。」

三星電子28日公布財報，並下修下半年財測，預估行動裝置需求持平或略微成長。蘋果同日公布財報後，也在法說會後的電話會議中表示須審慎看待需求疲軟。蘋果執行長庫克指出，Apple Watch和Mac產品產品表現不佳，須歸因於總經逆風因素、俄羅斯銷售暫停和中國大陸供貨受擾。

通膨 俄羅斯

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