日經：美日今年將建2奈米研究中心 拚2025量產

日經新聞報導，日本將與美國攜手，最快年底在日本興建一座2奈米晶片研發中心，設法晶片產業龍頭台灣面臨兩岸關係日增緊張之際，建立穩固的晶片供應鏈。

日經表示，日本預計今年成立一個新的晶片研究機構，由美國國家半導體技術中心取得設備及人才。

美日計劃研發2奈米晶片，這種晶片能提供更高的效能和減少耗電。這座研發中心將設立一條原型產線，目標是最快2025年在日本量產2奈晶片。

美日經濟和外交首長預計今（29）日在華府舉行第一輪「二加二會談」，會後預料發表聯合聲明，其中包括雙邊供應鏈合作事宜。

日本經濟產業大臣萩生田光和美國商務部長雷蒙多已在5月簽署半導體合作計畫，並依據會議討論內容敲定合作架構細節。日本產業技術綜合研究所（AIST）、理化學研究所及東京大學都將參與這項計畫。

中國大陸以武力統一台灣的可能性，已敲響經濟安全的警鐘。若台海發生任何事件，美日的目標是確保至少能取得部分先進製程晶片。

日經也說，企業將受邀加入這個晶片研發中心，這座中心將研究晶片設計、製造設備和原物料的研發，以及設置產線。

美日將提供資金支持，以提振晶片產業，其中日本提議未來十年斥資1兆日圓（73億美元）投入晶片研發領域。美國參議院27日通過「晶片法案」（Chips Act），將為美國半導體製造業提供520億美元的補貼和獎勵措施，總統拜登預計最快本周簽署該法案。