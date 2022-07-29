快訊

親綠節目勸進波洛西「硬氣訪台」 為何蔡政府卻刻意低調？

農曆七月為何稱作鬼月？民俗專家：釐清「這個」才知道意義

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經：美日今年將建2奈米研究中心 拚2025量產

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美日計劃興建的2奈米晶片研發中心，將設立一條原型產線，目標是最快2025年在日本量產2奈晶片。路透
美日計劃興建的2奈米晶片研發中心，將設立一條原型產線，目標是最快2025年在日本量產2奈晶片。路透

日經新聞報導，日本將與美國攜手，最快年底在日本興建一座2奈米晶片研發中心，設法晶片產業龍頭台灣面臨兩岸關係日增緊張之際，建立穩固的晶片供應鏈。

日經表示，日本預計今年成立一個新的晶片研究機構，由美國國家半導體技術中心取得設備及人才。

美日計劃研發2奈米晶片，這種晶片能提供更高的效能和減少耗電。這座研發中心將設立一條原型產線，目標是最快2025年在日本量產2奈晶片。

美日經濟和外交首長預計今（29）日在華府舉行第一輪「二加二會談」，會後預料發表聯合聲明，其中包括雙邊供應鏈合作事宜。

日本經濟產業大臣萩生田光和美國商務部長雷蒙多已在5月簽署半導體合作計畫，並依據會議討論內容敲定合作架構細節。日本產業技術綜合研究所（AIST）、理化學研究所及東京大學都將參與這項計畫。

中國大陸以武力統一台灣的可能性，已敲響經濟安全的警鐘。若台海發生任何事件，美日的目標是確保至少能取得部分先進製程晶片。

日經也說，企業將受邀加入這個晶片研發中心，這座中心將研究晶片設計、製造設備和原物料的研發，以及設置產線。

美日將提供資金支持，以提振晶片產業，其中日本提議未來十年斥資1兆日圓（73億美元）投入晶片研發領域。美國參議院27日通過「晶片法案」（Chips Act），將為美國半導體製造業提供520億美元的補貼和獎勵措施，總統拜登預計最快本周簽署該法案。

日本經濟 美國 半導體

延伸閱讀

晶片法案過關 專家：有助台廠減輕在美成本壓力

Intel財報呈現下滑，原因在於資料中心晶片需求減少、市場PC換機潮降低

雖然手機晶片業務成長顯著 但高通仍預測全球手機銷量將下滑

拜登呼籲國會盡快通過晶片法案 稱中國正趕在美國前面

相關新聞

亂世不失敗比成功重要 日本無名電商只賣35項商品竟稱王

要迎戰疫情這樣的黑天鵝，企業真正需要的不是成功，而是「不失敗」。「要經營公司，就必須以重複失敗為前提才行，」日本直銷電商北方達人社長木下勝壽，也是新書《億萬社長高獲利經營術》作者，他接受商周越洋專訪，暢談從2000年創業第一天起，如何一路為失敗超前部署。

馬斯克：通膨可能開始下滑 特斯拉原物料開始降價

https://twitter.com/elonmusk/status/1552814045354409985?s=20...

日經：美日今年將建2奈米研究中心 拚2025量產

日經新聞報導，日本將與美國攜手，最快年底在日本興建一座2奈米晶片研發中心，設法晶片產業龍頭台灣面臨兩岸關係日增緊張之際，...

全球智慧手機Q2出貨降至兩年最低 三星蟬聯出貨冠軍

市調機構Canalys和Counterpoint發布最新報告指出，全球智慧手機今年第2季出貨量降至兩年來最低，顯示通膨和...

iPhone在大陸罕見大促銷 庫克：與清庫存無關

蘋果在中國大陸官網近期罕見推出大力度的打折促銷，官網顯示自7月29日至8月1日，消費者如果以指定方式支付，購買iPhon...

SK海力士擬年內試產238層NAND快閃記憶體

集微網消息，SK海力士在近日擧行的二季度財報電話會議上透露，計畫在年內完成238層NAND試產，並在2023年上半年實現量產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。