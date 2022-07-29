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美元指數小幅走低 日圓升幅領先主要貨幣

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
三菱日聯外匯策略師Lee Hardman表示，隨著全球經濟衰退的疑慮升高，美元仍可繼續走強，但美元對日圓可能不會進一步升值。美聯社
三菱日聯外匯策略師Lee Hardman表示，隨著全球經濟衰退的疑慮升高，美元仍可繼續走強，但美元對日圓可能不會進一步升值。美聯社

美元指數（DXY）小幅走低，最新數據顯示，美國經濟連續二季萎縮，加劇市場對經濟衰退的疑慮，可能打亂聯準會（Fed）大幅升息以抗通膨的決心。日圓表現優於其他G10貨幣。

DXY 28日收跌0.09%，為連續二日下跌，收報106.351點。美元兌日圓盤中一度跌1.6%，報1美元兌134.4日圓，寫下6月24日以來最低價位。交易員表示，美元賣壓湧現，導致多頭部位平倉。

三菱日聯外匯策略師Lee Hardman表示，隨著全球經濟衰退的疑慮升高，美元仍可繼續走強，但美元對日圓可能不會進一步升值。他說：「我們更相信，美元對日圓可能已在接近140日圓的價位觸頂。」

歐元兌日圓跌1.9%，報1歐元兌136.7日圓；歐元兌日圓盤中一度跌至136.38日圓，寫下5月30日以來最低價位。

歐元兌美元跌0.4%。報1歐元兌1.0164美元。德國7月通膨意外加速上揚，提高歐洲央行進一步升息的緊迫性。歐元對英鎊連續第五日貶值，盤中一度下貶0.5%，報1歐元兌0.8346英鎊。

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