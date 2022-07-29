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台積電和聯電ADR漲逾1% 追隨費半上揚

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

台積電（2330）ADR漲逾1%，延續前一日漲勢，對台北交易股票價格溢價率為5.89%；日月光、聯電ADR各漲0.85%和1.6%，費城半導體指數漲1.15%。

美股三大指數均漲逾1%，延續前一日漲勢，美國經濟連續第二季萎縮，符合所謂「衰退」的技術性定義，引發市場押注聯準會（Fed）可能不會延續之前大舉升息的步調，因而減輕部分投資人的疑慮。

道瓊工業指數漲1.03%，或332.04點，收在32,529.63點；標普500指數漲1.21%，或48.82點，收報4,072.43點。那斯達克指數漲1.08%，或130.17點，收報12,162.59點，寫下5月27日以來連續兩日最大收盤漲幅。費半指數漲1.15%。

台灣加權股價指數28日跌29.69點收報14,891.9點。台積電股價跌0.2%收報501元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 88.31 0.85 87.8 0.58

中華電 CHT 120.6 -0.15 121.5 0.74

台積電 TSM 530.49 1.12 501 5.89

聯電 UMC 38.32 1.59 38.2 0.3

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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