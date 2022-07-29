蘋果獲利和iPhone銷售均優於預期 盤後股價振奮上漲

蘋果公司（Apple）公布上季財報略優於華爾街預期，緩解市場對供應鏈瓶頸及總體經濟可能拖累蘋果業績的顧慮。蘋果股價盤後交易中上漲多達4.2％。

投資人原本關切美元走強、通膨疑慮、晶片短缺和中國大陸疫情封控的影響，對蘋果財報深感鼓舞。

在截至6月25日的一季中，蘋果營收成長2％至830億美元，分析師的平均預期為828億美元。每股純益1.20美元，高於原估的1.16美元。蘋果並未提供本季展望，延續疫情開始以來的做法。

蘋果上季的iPhone和iPad銷售情況優於預期，但包括Mac和可穿戴產品在內的其他產品則不如預期。而關鍵成長領域的服務部門表現差於預期。

蘋果第3季在大中華區的營收為146億美元，較上年同期下降1%，但分析師原本預料會下降幅近7%。

蘋果執行長庫克接受訪問時說，「看到一些地方出現疲軟，但總體而言，我們預料與上季表現相比，9月一季較去年同期營收將加速成長」。

iPhone上季銷售額增長2.8%，達到蘋果歷來公司第3季度（6月為止）最高的406.7億美元，分析師原本估計會下降2.5%。iPhone是蘋果營收的最大主力。庫克說，iPad平板電腦、Mac電腦和可穿戴設備的銷售額受到供應限制的影響。

庫克說，「在蘋果的數據中，沒有明顯的證據表明iPhone的銷售額受到總經經濟因素的影響，而在iPad和Mac方面，我們並未從供應角度獲得足夠的數據來真正測試需求。」

不過他說，有跡象顯示，經濟狀況正在影響可穿戴設備和廣告等服務的銷售額。

庫克接受彭博電視訪問時表示，面對經濟放緩，蘋果公司將「慎重」做出投資決定。

「我們相信在低迷期進行投資——我們一直都是這樣做的，並且這讓我們在低迷期結束後變得更強大，」庫克周四表示。「這就是我們因應這次低迷期的思維。顯然，我們在決定投資領域時會深思熟慮。」

庫克表示，蘋果公司看到大中華市場在6月供應和需求都有「明顯改善」。

「在中國6.18購物節期間，我們取得一些非常強勁的銷售業績。」他還表示，從周五開始的中國市場四天降價促銷活動「與清理庫存無關」。