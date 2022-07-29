快訊

MIRROR演唱會意外！「巨屏」突掉落重砸舞者 傷勢曝光

香港紅館意外事出有因！華仔粉絲曾摔死 林子祥留聽力障礙

美股齊漲逾1% 美經濟疲軟減輕Fed繼續大舉升息的疑慮

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數28日均漲逾1%，美國經濟連續第二季萎縮，符合所謂「衰退」的技術性定義，引發市場押注聯準會（Fed）可能不會延續之前大舉升息的步調，因而減輕部分投資人的疑慮。路透
美股三大指數28日均漲逾1%，美國經濟連續第二季萎縮，符合所謂「衰退」的技術性定義，引發市場押注聯準會（Fed）可能不會延續之前大舉升息的步調，因而減輕部分投資人的疑慮。路透

美股三大指數周四（28日）均漲逾1%，延續前一日漲勢，美國經濟連續第二季萎縮，符合所謂「衰退」的技術性定義，引發市場押注聯準會（Fed）可能不會延續之前大舉升息的步調，因而減輕部分投資人的疑慮。

道瓊工業指數漲1.03%，或332.04點，收在32,529.63點；標普500指數漲1.21%，或48.82點，收報4,072.43點。那斯達克指數漲1.08%，或130.17點，收報12,162.59點，寫下5月27日以來連續兩日最大收盤漲幅。

美股27日大漲，因Fed升息3碼和Fed主席鮑爾發表談話，緩解市場對Fed可升息步調的擔憂。

推特漲2.6%、特斯拉漲2.2%、微軟漲2.85%。福特汽車上季財報優於預期，激勵收盤股價大漲6%。 電商巨頭亞馬遜盤後公布的上季銷售優於市場預期，激勵盤後交易一度勁揚超過12%，較收盤漲幅1.1%急漲。

美國商務部公布，第2季國內生產毛額（GDP）經通膨和季節因素調整並換算成年率後萎縮0.9%，接續第1季的萎縮1.6%，顯示美國經濟產值一連兩季下滑，符合常用的「技術性衰退」定義。路透訪調經濟學家原先預估上季GDP彈升0.5%。

這使美國經濟處於衰退邊緣的可能性升高，一些投資人表示，這可能阻止Fed繼續以大舉升息對抗高通膨。

在這項數據公布後，美國10年期公債殖利率回落 ，標普500指數公用事業股和房地產股應聲上揚。這兩個類股在公愛殖利率下滑時，表現往往優於其他類股。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示，公債殖利率下滑可能暗示，「市場認為Fed將不得不在某個時點逆轉並降低利率，也許是未來12個月內。」他說：「這確實意味未來的緊縮步調將更加平緩。」

隨著愈來愈多標普500指數成分股企業的上季財報優於市場預期，分析師正上修這些企業的第2季獲利成長預測。

投資顧問公司Alan B.Lancz&Associates總裁Alan Lancz說：「愈來愈多投資人正開始買進。他們認為，至少到夏季結束前不會出現什麼重大突發事件。」

臉書和Instagram的母公司Meta上季營收首降，拖累股價跌5.2%。

Fed 美國

延伸閱讀

GDP連季收縮 股指仍漲逾1%

東協基金帶勁 可布局

美科技ETF 後勁十足

聯準會7月升3碼 外銀估9月再3碼升至明年1月

相關新聞

GDP連季收縮 股指仍漲逾1%

美股連續第二天上漲，即使最新的國內生產總值(GDP)報告顯示連續第二季收縮，因為投資人押注經濟低迷將很快導致聯準會(Fe...

Fed再升息3碼 將放緩步調

美國聯準會（Fed）在台灣時間28日凌晨2時政策會議後再度提高升息3碼，聯邦資金利率升至2.25%～2.50%，且12位...

福特Q2獲利暴增兩倍

美國福特汽車第2季獲利優於市場預期，主因銷售成長且車價已調漲；德國福斯汽車同日公布財報優於預期，並看好需求強勁和供應鏈問...

美國經濟連兩季負成長 美股早盤開高走低

美國28日公布最新經濟成長數據，第2季國內生產毛額（GDP）再度萎縮，連兩季負成長；數據公布後，美股28日早盤開高走低。

拜習指示幕僚安排兩人首次當面談 裴洛西訪台仍不確定

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平在周四通話中，指示幕僚安排兩人的首度面對面會談。這次兩人自拜登上任以來第五次對話，但...

星國出招 防堵漂綠基金

呼應世界各國採取行動降低基金業者「漂綠」風險的大勢所趨，新加坡央行發布新的資訊揭露與報告指導原則，要求自稱奉行環境、社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。