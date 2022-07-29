美股齊漲逾1% 美經濟疲軟減輕Fed繼續大舉升息的疑慮

美股三大指數周四（28日）均漲逾1%，延續前一日漲勢，美國經濟連續第二季萎縮，符合所謂「衰退」的技術性定義，引發市場押注聯準會（Fed）可能不會延續之前大舉升息的步調，因而減輕部分投資人的疑慮。

道瓊工業指數漲1.03%，或332.04點，收在32,529.63點；標普500指數漲1.21%，或48.82點，收報4,072.43點。那斯達克指數漲1.08%，或130.17點，收報12,162.59點，寫下5月27日以來連續兩日最大收盤漲幅。

美股27日大漲，因Fed升息3碼和Fed主席鮑爾發表談話，緩解市場對Fed可升息步調的擔憂。

推特漲2.6%、特斯拉漲2.2%、微軟漲2.85%。福特汽車上季財報優於預期，激勵收盤股價大漲6%。 電商巨頭亞馬遜盤後公布的上季銷售優於市場預期，激勵盤後交易一度勁揚超過12%，較收盤漲幅1.1%急漲。

美國商務部公布，第2季國內生產毛額（GDP）經通膨和季節因素調整並換算成年率後萎縮0.9%，接續第1季的萎縮1.6%，顯示美國經濟產值一連兩季下滑，符合常用的「技術性衰退」定義。路透訪調經濟學家原先預估上季GDP彈升0.5%。

這使美國經濟處於衰退邊緣的可能性升高，一些投資人表示，這可能阻止Fed繼續以大舉升息對抗高通膨。

在這項數據公布後，美國10年期公債殖利率回落 ，標普500指數公用事業股和房地產股應聲上揚。這兩個類股在公愛殖利率下滑時，表現往往優於其他類股。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示，公債殖利率下滑可能暗示，「市場認為Fed將不得不在某個時點逆轉並降低利率，也許是未來12個月內。」他說：「這確實意味未來的緊縮步調將更加平緩。」

隨著愈來愈多標普500指數成分股企業的上季財報優於市場預期，分析師正上修這些企業的第2季獲利成長預測。

投資顧問公司Alan B.Lancz&Associates總裁Alan Lancz說：「愈來愈多投資人正開始買進。他們認為，至少到夏季結束前不會出現什麼重大突發事件。」

臉書和Instagram的母公司Meta上季營收首降，拖累股價跌5.2%。