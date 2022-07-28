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美經濟連兩季萎縮即「衰退」？克魯曼：蠢，言之過早

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國商務部經濟分析局（BEA）28日公布，美國第2季實質國內生產毛額（GDP）萎縮0.9%，且由於第1季已經萎縮1.6%，形成連兩季走下坡局面，肯定會有許多評論者高喊美國經濟「正式」陷入衰退。

但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，「衰退」（recession）不是這樣定義的，也不該這樣定義。

克魯曼說，現代經濟時時在變，個別產業運勢總是起起伏伏（還記得曾風光一時的錄影帶出租店嗎？）。到19世紀時，經濟學家注意到，顯然有些時期幾乎所有產業景氣同時下沈—「衰退」—其他時期則多數產業景氣同步擴張。

為理解這些波動，經濟學家希望比較不同的衰退期，並找尋共通點。但當時GDP概念還不存在，更別提政府定期公布數據。

美國經濟學家Wesley Clair Mitchell在1913年出版的著作，普遍被視為對景氣周期系統性研究之始。1920年，Mitchell協助創立國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research，NBER），這個獨立組織不久就把大半心力投入經濟景氣波動的研究，並於1929年開始記錄景氣周期大事紀。

1978年起，NBER有常設專家小組「景氣周期測定委員會」，專司判定經濟衰退的起迄時點，依據的是多重的標準，包括聘僱、工業生產等等。而美國政府接受NBER判定的結果。所以，「衰退」的正式定義，是指該委員會宣告衰退的那段時期；那是專家所做的判定，而不是公式。

那麼，「一連兩季」的公式又是從何而來？一部分答案是出自於NBER對衰退的判定並不「即時」，例如「大衰退」（Great Recession）如今被認定是從2007年12月展開，但該委員會一直到2008年12月才宣布那項判定。再者，別國並沒有類似NBER的機構，所以總是有動機尋求一種能迅速認定衰退的簡單公式，而非取決於專家耗時的判斷。

然而，一連兩季經濟萎縮 — 景氣下沉持續得夠長，或許不是統計上短暫的扭曲— 乍看下似乎是合理的標準。但事實上，不難看出這種「技術性定義」可能深深誤導人，即使資料正確也一樣。試想，經濟若是某季嚴重沈淪，然後短暫回穩、稍微成長，卻又在下一季又再度暴跌，儘管沒有「連兩季走下坡」，你能否認經濟沒有經歷一波衰退嗎？

另有更好的指標，例如「莎姆法則」（The Sahm Rule），是由現任職於Jain Family Institute的前Fed經濟學家莎姆（Claudia Sahm）所提出的。此法則以失業率大幅升高，作為辨識衰退開始的依據。克魯曼說，假如美國沒有NBER作判定，有充分理由不但把「莎姆法則」當作衰退的預測指標，也可能用它來定義衰退：若「莎姆法則」認定衰退已開始，衰退就展開了。但此刻，該法則明白顯示，美國並未處於衰退。

一部分因素是，GDP數據與其他經濟指標格格不入，不同的經濟數據訴說著不同的故事。也許是受疫情扭曲的影響，聘僱成長一直很紮實，這像是衰退的情況嗎？又如「國內所得毛額」（GDI），理論上應該與GDP相同但根據不同的數據估算而得，第1季並未下滑，顯然與GDP數據描繪的經濟景象分歧。

克魯曼說，只因28日公布的GDP呈現負成長，而第1季數據未上修，就宣告美國經濟陷入「衰退」，是很愚蠢的事。真正重要的不是用什麼特定字眼描述它，而是經濟現狀究竟是如何。

不幸的是，政治壓力可能催逼NBER委員會立即宣告「衰退」，並要求拜登政府承認。

但克魯曼說，沒有「連兩季負成長就定義衰退」這種規則。也許美國不久可能經歷一波衰退，有此可能；甚至有可能衰退已經開始，儘管可能性較低。但毫無理由在本周就斷然使用「衰退」這個字眼。

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