快訊

台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

李亞萍家中重摔撞到頭 秀大片瘀青仍掛心余天、余苑綺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

谷歌創辦人之妻駁斥出軌傳聞 馬斯克建議告華爾街日報

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
華爾街日報日前報導，電動車大廠特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（左）去年底和谷歌共同創辦人布林的妻子妮可．珊那菡（右）有染。圖／擷取自推特
華爾街日報日前報導，電動車大廠特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（左）去年底和谷歌共同創辦人布林的妻子妮可．珊那菡（右）有染。圖／擷取自推特

華爾街日報日前報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克去年底和谷歌共同創辦人布林的妻子妮可．珊那菡（Nicole Shanahan）有染，但遭馬斯克駁斥。每日郵報也報導，珊那菡本周由律師代為出面駁斥出軌馬斯克一事。馬斯克還建議珊那菡應該對華爾街日報提出告訴。

律師弗里德曼（Bryan Freedman）向每日郵報發表特別聲明表示：「毫無疑問，任何關於妮可和馬斯克有染的說法不僅全是謊言，還是誹謗。」

馬斯克表示，珊那菡應該針對華爾街日報報導的婚外情傳言提出告訴。他在推文中寫道，「身為一名『公眾人物』，幾乎不可能贏得針對新聞機構的誹謗訴訟。妮可不是公眾人物，她有可能會贏」。

馬斯克還抨擊華爾街日報調查編輯西科諾洛菲（Michael Siconolfi），稱他「寫過一堆熱門假新聞」。

不過，華爾街日報一名女發言人日前已表示：「我們對自己的消息來源有信心，且會堅持自己的報導。」

馬斯克 華爾街日報 律師 婚外情 谷歌

延伸閱讀

Twitter於9月13日舉辦股東大會 將表決是否由馬斯克以440億美元收購

交易突變卦…推特9月開股東大會 表決馬斯克收購案

電動車到太空 馬斯克事業版圖大私生活遭檢視

馬斯克反擊睡好友妻全是胡扯 還自爆性事

相關新聞

谷歌創辦人之妻駁斥出軌傳聞 馬斯克建議告華爾街日報

華爾街日報日前報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克去年底和谷歌共同創辦人布林的妻子妮可．珊那菡（Ni...

不是2碼或4碼…Fed宣布升息3碼 恐是考量「這一點」

美國聯準會（Fed）果如市場預期，在台北時間28日凌晨再度提高利率3碼（0.75個百分點）。但Fed主席鮑爾之前曾表示，...

意法半導體財報亮眼 車用晶片需求助攻

晶片製造大廠意法半導體（STMicroelectronics）上季營收優於預期，受惠於汽車領域和工業終端市場的強勁需求帶...

俄氣減供 歐洲天然氣價飆新高 英比1年前貴6倍

俄羅斯與歐洲聯盟的能源僵局情勢進一步升高，俄國27日對歐洲進一步減供天然氣，將導致歐盟更難以在冬季供暖季節來臨前補足儲備...

抗擊通膨 Fed二度升息3碼 鮑爾：經濟未進入衰退

聯準會(Fed)27日連續第二次升息0.75個百分點，以尋求在不造成經濟衰退情況下抑制失控的通膨；6月和7月連續升息0....

矽谷主管「賴帳5萬元」 亞裔特技劇團面臨關門

以亞裔切身相關訊息為主的新聞網站Nextshark報導，遊戲研發公司YetiZen共同創辦人狄爾曼(Japheth Di...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。