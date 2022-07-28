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谷歌創辦人之妻駁斥出軌傳聞 馬斯克建議告華爾街日報
華爾街日報日前報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克去年底和谷歌共同創辦人布林的妻子妮可．珊那菡（Nicole Shanahan）有染，但遭馬斯克駁斥。每日郵報也報導，珊那菡本周由律師代為出面駁斥出軌馬斯克一事。馬斯克還建議珊那菡應該對華爾街日報提出告訴。
律師弗里德曼（Bryan Freedman）向每日郵報發表特別聲明表示：「毫無疑問，任何關於妮可和馬斯克有染的說法不僅全是謊言，還是誹謗。」
馬斯克表示，珊那菡應該針對華爾街日報報導的婚外情傳言提出告訴。他在推文中寫道，「身為一名『公眾人物』，幾乎不可能贏得針對新聞機構的誹謗訴訟。妮可不是公眾人物，她有可能會贏」。
馬斯克還抨擊華爾街日報調查編輯西科諾洛菲（Michael Siconolfi），稱他「寫過一堆熱門假新聞」。
不過，華爾街日報一名女發言人日前已表示：「我們對自己的消息來源有信心，且會堅持自己的報導。」
As a “public person”, standard to win a defamation lawsuit against a news org is almost impossible. They could say I’m Satan and the “source” is their psychic!— Elon Musk (@elonmusk) 2022年7月27日
Nicole is not a public person, so could win. I hope she sues them. @michaelsiconolf has done so many fake hit pieces.
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