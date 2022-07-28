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澳洲酪梨供過於求 瞄準亞洲市場

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
澳洲酪梨價格大跌，讓當地農民苦不堪言。(Photo by olle svensson on Flickr used under Creative Commons license)
澳洲酪梨價格大跌，讓當地農民苦不堪言。(Photo by olle svensson on Flickr used under Creative Commons license)

澳洲酪梨急尋亞洲買家！由於農民過去搶種高獲利的酪梨，如今隨著產量大增，已開始出現數量過剩，價格大跌，農民只得賠錢出售。澳洲酪梨產業希望政府協助拓展中國與日本等亞洲市場，協助處理供過於求的問題。

酪梨供過於求

據《金融時報》報導，雖然通貨膨脹與洪水災情導致澳洲許多蔬果價格高漲，但酪梨卻反其道而行，供過於求。目前單顆酪梨價格已跌至0.7美元（約21元台幣），價格只有萵苣的10分之1，也低於過去5年平均價格一半以上。

拉博銀行分析師皮雅指出，澳洲人今年每人預計可消費5公斤酪梨，比2021年成長26%，但酪梨數量仍相當驚人。因為預計到2026年，由於當地農民搶種這種高獲利作物，酪梨產量將繼續成長4成來到17.3萬公噸，相比之下，澳洲去年出口的酪梨僅4%，約3,100公噸，絕大多數是出口到馬來西亞、新加坡與香港。

需拓展海外市場

對此，澳洲酪梨協會代表泰亞斯表示，酪梨產業必須搶進更大市場，例如日本，目前也與印度洽商中。他也認為，長期應將市場著眼南韓與中國市場。

目前當地酪梨產業也呼籲澳洲民眾多採購低於成本的酪梨，雪梨及墨爾本等餐廳甚至也有業者開始在沙拉中以酪梨代替較昂貴的綠葉蔬菜。

據《VICE》報導，拉博銀行指出，由於來自西澳與昆士蘭的酪梨供應暴增，相當於每個澳洲人能吃22顆酪梨的數量，供過於求也造成價格創下新低。泰亞斯表示，「還是有澳洲人不買酪梨，或不經常購買，本地市場仍有成長空間。」

報告也指出，酪梨過剩也為出口帶來機會，去年出口酪梨數量已經成長3.5倍，亞洲開始吃酪梨對於澳洲出口業者是好事，但是澳洲酪梨將直接與墨西哥與南美酪梨競爭。澳洲在亞洲最大酪梨進口市場日本、中國與南韓的市佔率仍有限。

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澳洲 農民

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