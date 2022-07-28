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經濟學家：這次衰退主要影響白領 不是藍領

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Milken Institute首席經濟學家William Lee認為，這次衰退主要影響到白領人士。路透
Milken Institute首席經濟學家William Lee認為，這次衰退主要影響到白領人士。路透

美國聯準會（Fed）27日再次一口氣升息三碼，對於市場擔心美國是否陷入衰退的問題，財經媒體MarketWatch報導，智庫Milken Institute首席經濟學家李威廉（William Lee）指出：「這次主要是白領衰退，不會像我們過去看到的那種藍領衰退。」

經濟學家對經濟衰退的預期正不斷上升，李威廉說，目前對服務業和製造業的藍領勞工仍有需求，這有助在衰退來臨時，為他們提供保護。

低薪勞工在景氣低迷期間一直都是弱勢，但李威廉本周稍早上彭博電台（Bloomberg Radio）節目時補充表示，這次也許會有例外。假使藍領勞工的工作屬於高需求領域，例如亞馬遜倉庫的員工、外送員、在雲端廚房工作的人，就比較不必擔心裁員。

他警告，初入職場的年輕專業人士，在景氣急轉直下時會是最早一批被資遣的人。他說：「基層白領不得不小心提防。在這次景氣低迷期遇上（裁減人力的）意外。」

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